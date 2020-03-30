اليوم السابع
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المتحدث باسم الكرملين: لم أتحول إلى العمل من المنزل

الإثنين، 30 مارس 2020 01:00 ص
المتحدث باسم الكرملين: لم أتحول إلى العمل من المنزل ديمترى بيكسوف المتحدث الصحفى باسم الكرملين
موسكو أ ش أ

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قال ديمترى بيكسوف المتحدث الصحفى باسم الكرملين، اليوم الأحد، إنه لم يتحول إلى العمل من المنزل فى أعقاب تفشى الفيروس (كوفيد-19).

وكانت تقارير صحفية تكهنت بأن بيكسوف تحول إلى العمل من المنزل بعد مقابلة له بالفيديو مع برنامج موسكو الكرملين على التلفزيون الرسمى الروسى، وبسؤال وكالة الأنباء الروسية (تاس) له عما إذا كان قد تحول حقا للعمل من المنزل قال بيكسوف "لا".

وأضاف "أجريت المقابلة مع البرنامج بالفيديو. ندمج الآن التكنولوجيا الجديدة فى ظل الظروف الراهنة فى محاولة لتنجب الاجتماعات بشكل شخصى ما لم تكن هناك ضرورة".

وتم رصد أول حالة إصابة بفيروس (كوفيد-19) فى مدينة ووهان الصينية وهى مركز تجارى وصناعى كبير يعيش فيها نحو 12 مليون نسمة فى أواخر شهر ديسمبر الماضي. ومنذ ذلك الحين، تم رصد حالات إصابة بالفيروس التاجى المستجد فى 160 دولة حول العالم من ضمنها روسيا التى سجلت حتى الآن 1534 حالة و8 وفيات.

ويشير أحدث إحصاء بشأن الفيروس أنه أصاب حوالى 620 ألف شخص حوال العالم وتسبب فى وفاة 30 ألأف شخص، وصنفت منظمة الصحة العالمية ومقرها جنيف رسميا انتشار الفيروس بـ "الجائحة".

 


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