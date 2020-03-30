 

وأوضحت القنصلية - عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي اليوم - أن السلطات السعودية اتخذت العديد من الإجراءات منها تمديد تأشيرة العودة للمقيمين الأجانب الذين غادروا السعودية ولم يتمكنوا من العودة قبل انتهاء تأشيراتهم وذلك بعد أن تعلن وزارة الصحة السعودية عن انتهاء وباء فيروس كورونا ويكون التمديد لهم وفق المتطلبات ويستثنون من المدة بغض النظر عن انتهاء الإقامة .. مشيرة إلى أنه يتنهى العمل بهذه الإجراءات بعد مضي 30 يوما من إعلان وزارة الصحة السعودية عن انتهاء الوباء كليا.