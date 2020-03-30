(أ ش أ)

أعلنت القنصلية العامة المصرية فى الرياض اليوم الاثنين، أن السلطات السعودية قررت تمديد تأشيرات الزيارة بجميع أنواعها للمقيمين المتواجدين فى المملكة حتى نهاية أبريل المقبل، وذلك بعد تسديد الرسوم المستحقة مع الإعفاء من الغرامات المالية ذات الصلة، جاء ذلك ردا على استفسارات المواطنين المصريين بشأن الإجراءات الخاصة بالمقيمين في المملكة الذين لم يتمكنوا من العودة خلال فترة صلاحية تأشيرة الخروج والعودة ، أو ما يتعلق بالتأشيرات السياحية والتجارية للمتواجدين بالمملكة الذين تجازوا فترة صلاحية التأشيرة بسبب وقف الرحلات الجوية على خلفية الإجراءات الوقائية التى اتخذتها المملكة للوقاية من جائحة كورونا.