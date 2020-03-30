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الفحص الثالث لميركل جاء سلبيا ما يمهد لخروجها الأربعاء من الحجر الصحي

الإثنين، 30 مارس 2020 08:08 م
الفحص الثالث لميركل جاء سلبيا ما يمهد لخروجها الأربعاء من الحجر الصحي ميركل
كتب محمد شرقاوى

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أفادت قناة العربية فى نبأ عاجل لها، أن الفحص الثالث للمستشارة الألمانية إنجيلا ميركل جاء سلبيا ما يمهد لخروجها الأربعاء من الحجر الصحي.

دعت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، مواطنيها إلى التحلي بالصبر فى التعامل مع جائحة كورونا.

وقالت ميركل - فى رسالتها الأسبوعية المتلفزة عبر الإنترنت اليوم السبت - "لا يمكن لأحد أن يقول بضمير مرتاح الآن إنه يعلم إلى متى سيستمر هذا الوقت العصيب... أرجوكم تحلوا بالصبر"، مشيرة إلى أن الإصابات الجديدة تبدد أيّ سبب لتخفيف القواعد السارية لمكافحة انتشار الجائحة،وفقا لموقع دويتشة فيله الألماني.

ورحبت ميركل - التي تخضع نفسها لحجر صحي منزلي - بجميع العاملين من المنزل حالياً مثلها، وقالت "حتى لو لم يكن سهلاً على الكثيرين الجمع بين رعاية الأطفال والعمل في آن واحد، يمكن إنجاز الكثير من العمل في المنزل عبر مؤتمرات الهاتف أو الفيديو".

وأكدت ميركل إدراكها لمدى صعوبة الحد من الاختلاط الاجتماعي، موضحة أن جميع الناس تقريباً قد غيروا سلوكياتهم المتعلقة بالتواصل الاجتماعي تماماً، وأن الأغلبية تتجنب الآن الاختلاط غير الضروري، وقالت: "شكراً لكم من صميم قلبي"، موضحة أنه لا يمكن العبور بالبلاد من هذا الاختبار "الذي ما كان أحد يتصوره من قبل" إلا بالعمل المشترك.

وأكدت ميركل أن الهدف يجب أن يكون الحد من عدد الاصابات اليومية حتى يمكن توفير أفضل رعاية طبية لكل مصاب وناشدت المستشارة الألمانية مواطنيها مجدداً للتخلي عن الاختلاط خارج الدائرة الشخصية التي يسكن معها الفرد، مشيرة إلى أن أعداد الإصابات الجديدة تتضاعف كل خمسة أيام ونصف اليوم تقريباً. ووضّحت أنه لابدّ من تمديد فترة التضاعف إلى عشرة أيام حتى لا يتم إثقال كاهل النظام الصحي، وقالت: "كل من يتبع القواعد سيصبح منقذاً للحياة".


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