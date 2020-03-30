الصحة الكندية: ارتفاع عدد الوفيات بسبب فيروس كورونا في البلاد إلى 66 حالة

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أعلنت السلطات الكندية عن ارتفاع عدد الوفيات بسبب فيروس "كورونا" المستجد في البلاد إلى 66 حالة.

وأكدت كبيرة مسؤولي الصحة العامة في كندا تيريزا تام - وفقًا لقناة "سكاي نيوز" الفضائية اليوم الاثنين - أن عدد الوفيات ارتفع من 63 إلى 66 خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وأضافت أيضًا أن إجمالي عدد المصابين ارتفع من 6258 إلى 6671 شخصًا.

وأشارت تام إلى أن هذا الأسبوع سيكون حاسمًا، حيث سيكون واضحًا ما إذا كانت الإجراءات التي اتخذتها السلطات الكندية لمحاربة الفيروس فعالة أم لا.

وقد بدأت مدينة مونتريال في مقاطعة كيبيك الكندية، اليوم الإثنين، تطبيق إجراءات مشددة لمواجهة انتشار فيروس "كورونا" المستجد.

وأسندت السلطات في المدينة إلى جهاز الشرطة مهمة تطبيق الإجراءات المشددة.

كانت عمدة المدينة، فاليري بلانت، قد أعلنت، أمس الأحد في مؤتمر صحفي، تمديد حالة الطوارئ الصحية خمسة أيام إضافية.

يأتي ذلك في الوقت الذي وضعت فيه السلطات الصحية في المقاطعة جالية "توش" من يهود "الحاسيديم" بالكامل في الحجر الصحي لمدة 14 يوما بعد تسجيل ارتفاع كبير في عدد الإصابات بالفيروس في أوساطها.

ويقيم أفراد هذه الجالية - المكونة من نحو 4000 نسمة - في تجمع ضمن حدود مدينة بوابريان القريبة من جزيرة مونتريال. واتخذت السلطات الصحية في هذه المنطقة إجراءات استثنائية تحت مراقبة الشرطة لجميع أفراد هذه الجالية.