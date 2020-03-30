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السفارة المصرية بمسقط: سلبية حالة مريضة الطائرة الاستثنائية

الإثنين، 30 مارس 2020 04:29 م
السفارة المصرية بمسقط: سلبية حالة مريضة الطائرة الاستثنائية فيروس كورونا - ارشيفية
كتب محمد سعد

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قالت السفارة المصرية بسلطنة عمان -في بيان هام لها اليوم - حول نتيجة الفحص الطبى المدقق لحالة الاشتباه فى الإصابة بوباء كورونا على رحلة العودة الاستثنائية إلى القاهرة يوم ٢٨ مارس الجاري ، بأن السفارة تلقت الإفادة من سلطة الحجر الصحى بوزارة الصحة بجمهورية مصر العربية، بسلبية نتيجة التحاليل للحالة التى كان مشتبه فى إصابته بفيروس كورونا عند الوصول على الرحلة المشار إليها، وبعد إجراء كافة التحليلات والفحوص اللازمة.

وأوضحت السفارة المصرية بسلطنة عمان، أنه بذلك يكون جميع المواطنين المصريين الذين وصلوا الى القاهرة قادمين من مسقط على متن رحلتى مصر للطيران الاستثنائيتين يومى ٢٨ و ٢٩ مارس الجارى قد ثبت خلوهم جميعا تماما من أى إصابة بالفيروس.

 

 


سلطنة عمان

فيروس كورونا

كورونا

مسقط

مصر

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