اليوم السابع
Ads
الإثنين، 30 مارس 2020 01:09 م
خالد صلاح
الرئيسية اقتصاد وبورصة

الخضروات والفاكهة: استقرار الأسعار بسوق العبور والطماطم تبدأ من 2.5 جنيه

الإثنين، 30 مارس 2020 12:49 م
الخضروات والفاكهة: استقرار الأسعار بسوق العبور والطماطم تبدأ من 2.5 جنيه الخضروات
كتب ـ أحمد حمادة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
شهدت أسعار الخضروات اليوم الاثنين30  -3 2020، استقرارا حسبما أكدت شعبة الخضروات والفاكهة بالغرفة التجارية بالقاهرة. وقال حاتم النجيب نائب رئيس شعبة الخضروات والفاكهة بالغرفة التجارية بالقاهرة، إن أسعار الطماطم انخفضت لتتراوح بين 2.5-4.5 مقابل 3-5 جنيهات، بينما سجلت أسعار البطاطس 1.25-2.5، والفاصوليا لتتراوح بين 3-5 جنيهات، وسعر كيلو البصل ليتراوح بين 2.5 - 7.5 ، فيما سجلت أسعار الباذنجان البلدى بين 3-5جنيهات، والباذنجان الرومى سعر الكيلو ما بين 3 - 5جنيهات، فيما اسفر سعر الكوسة 2-4 جنيهات  ، وانخفاض سعر الخيار ما ليتراوح بين 3-5 مقابل 4–7جنيهات للكيلو، وسعر القلقاس 4-7 جنيهات، و انخفض سعر الثوم ليتراوح بين 3.5 - 5 مقابل 4-7 جنيهات، واستقرت  أسعار الملوخية  لتتراوح بين 4 – 5 جنيها ، و البسلة لتتراوح بين 4-6. 
 
وأضاف نائب رئيس شعبة الخضروات والفاكهة بالغرفة التجارية بالقاهرة في تصريح لليوم السابع أن أسعار البطاطا تراوحت بين 2- 4 جنيها، والسبانخ بين 4-5 جنيهات، بينما استقر سعر اللفت 1- 1.5 جنيها، والبنجر تراوح سعره بين 2- 4 جنيها فى حين تراوح سعر القثاء بين 2- 3 جنيهات بينما تراوحت أسعار الكرنب بجميع أصنافه بين 2 – 5 جنيهات .
 
الجدير بالذكر أن شعبة الخضروات والفاكهة بالغرفة التجارية بالقاهرة أعلنت فى وقت سابق أن أسعار الخضروات والفاكهة شهدت استقرارا هذا الموسم بنسب متفاوتة بين كل صنف من الأصناف.

اسعار الخضروات

اسعار الخضار

اسعار الخضروات اليوم

أخبار اقتصاد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
فيديو .. "كورونا والانتخابات" حل الوباء ورفعت الصناديق

فيديو .. "كورونا والانتخابات" حل الوباء ورفعت الصناديق

مكافآت السيسى للعاملين بالمنظومة الطبية لجهودهم فى مكافحة كورونا.. فيديو

مكافآت السيسى للعاملين بالمنظومة الطبية لجهودهم فى مكافحة كورونا.. فيديو

الضرائب: استقبال الممولين من الـ9 صباحا حتى الـ2 ظهرا خلال فترة حظر التجوال

الضرائب: استقبال الممولين من الـ9 صباحا حتى الـ2 ظهرا خلال فترة حظر التجوال

زحام داخل قطار الزقازيق - القاهرة رغم تحذيرات وزير النقل.. فيديو

زحام داخل قطار الزقازيق - القاهرة رغم تحذيرات وزير النقل.. فيديو

هل يستحق طاهر محمد طاهر خلافة رمضان صبحى بالأهلي؟.. اعرف أرقامه واحكم بنفسك

هل يستحق طاهر محمد طاهر خلافة رمضان صبحى بالأهلي؟.. اعرف أرقامه واحكم بنفسك

كورونا وامتحانات الثانوية.. اعرف استعدادات التعليم لوقاية الطلاب "فيديو"

كورونا وامتحانات الثانوية.. اعرف استعدادات التعليم لوقاية الطلاب "فيديو"

الأرصاد تناشد المواطنين الحذر من تخفيف الملابس وتؤكد: تقلبات جوية فى أى وقت

الأرصاد تناشد المواطنين الحذر من تخفيف الملابس وتؤكد: تقلبات جوية فى أى وقت

أبرزهم ميسى ومبابى.. كورونا يجبر 10 نجوم على تخفيض القيمة التسويقية

أبرزهم ميسى ومبابى.. كورونا يجبر 10 نجوم على تخفيض القيمة التسويقية

بدء جلسة لجنة التخطيط بالأهلي مع أحمد فتحي لتجديد عقده

بدء جلسة لجنة التخطيط بالأهلي مع أحمد فتحي لتجديد عقده

قصة الفيديو الذى أشعل الأزمة بين كامل الوزير والإبراشى..وزير النقل : إنت بتعرض صور قديمة كأنها النهارده ..مفيش زحام ومتشكرين.. والإبراشى : الموضوع مش شخصى وياريت تهزمنا بالقاضية لتحقيق المصلحة الوطنية

قصة الفيديو الذى أشعل الأزمة بين كامل الوزير والإبراشى..وزير النقل : إنت بتعرض صور قديمة كأنها النهارده ..مفيش زحام ومتشكرين.. والإبراشى : الموضوع مش شخصى وياريت تهزمنا بالقاضية لتحقيق المصلحة الوطنية

بعد يومين من إصابته بـ"كورونا"..وفاة أيقونة الموسيقي الريفية جو ديفي

بعد يومين من إصابته بـ"كورونا"..وفاة أيقونة الموسيقي الريفية جو ديفي

زى النهارده.. ليفربول يسحق توتنهام برباعية فى الدورى الإنجليزى 2014

زى النهارده.. ليفربول يسحق توتنهام برباعية فى الدورى الإنجليزى 2014

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة