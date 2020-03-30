الجيش الروسى يجرى آلاف الاختبارات للكشف عن كورونا بين صفوف قواته

وأضاف البيان أنه تم أيضا تشكيل 1647 طاقما عسكريا خاصا لتعقيم الأرض والمباني و9 مجموعات متخصصة في تحليل الأوضاع المتعلقة بانتشار الأوبئة.

ولفت إلى أن الخبراء بقوات الوقاية الإشعاعية والكيميائية والبيولوجية نشروا 14 مركزا متعدد المهام وذاتي الحركة للكشف عن فيروس "كورونا" و5.5 ألف مركز ثابت لقياس درجة الحرارة لدى الضباط والجنود.

وكان وزير الدفاع الروسي قد أعلن - في وقت سابق - أن كل القياديين في وزارة الدفاع وهيئة الأركان العامة خضعوا للاختبار الخاص بالكشف عن كورونا، موضحا أن الاختبار لم يكشف عن مصابين في صفوفهم.

وأشار الوزير الروسي إلى أن وزارته تعتزم إنشاء 16 مستشفى جديدا متخصصا في الأوبئة هذا العام.