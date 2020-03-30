التعليم البحرينية تعتمد تجديد ترخيص مكتب خدمات تعليمية للدارسين فى الخارج

وكالات

اعتمد الدكتور ماجد بن علي النعيمى وزير التربية والتعليم بمملكة البحرين، قراراً بتجديد الترخيص لمكتب "أى دى بى" العالمية للخدمات التعليمية للدارسين في الخارج، وذلك لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد لذات المدة، بشرط توافر جميع الشروط اللازمة للحصول على الترخيص عند التجديد.

ووفقا لما نشرته وكالة الأنباء البحرينية، نص القرار على التزام صاحب الترخيص بأحكام المرسوم بقانون رقم (2) لسنة 1997م بشأن مكاتب الخدمات التعليمية للدارسين في الخارج، والقرارات الوزارية الصادرة تنفيذاً له، وبالقوانين والأنظمة الأخرى المعمول بها في مملكة البحرين.

كان الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء بمملكة البحرين، اليوم، ترأس الجلسة الاعتيادية الأسبوعية لمجلس الوزراء التى تعقد لأول مرة عن بعد، حيث أشاد مجلس الوزراء بالأمر الملكى للملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد، بمساعدة الأسر المتضررة من تداعيات فيروس كورونا لما تمثله من لفتة إنسانية نبيلة ورعاية من الملك للتخفيف من الأعباء المالية التى تواجهها هذه الأسر فى هذا الوضع الاستثنائي.