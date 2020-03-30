اعراض فيروس كورونا تشبه أعراض النوبة القلبية.. كيف يفرق بينهما الأطباء؟

كتبت فاطمة خليل

ظهرت عدد من حالات الإصابة بفيروس كورونا في عدد من دول العالم، كانت أعراضها الواضحة أن المريض يعاني من نوبة قلبية ولكن اكتشف الأطباء أنها كانت أعراض فيروس كورونا الجديد، وقد أثارت هذه الحالات أسئلة مقلقة مثل: هل يهاجم الفيروس عضلة القلب وكيف يمكن التفرقة بين النوبة القلبية وأعراض فيروس كورونا .

نقلت جريدة "نيويورك تايمز" عن الدكتور نير أوريل ، طبيب القلب في جامعة كولومبيا وويل كورنيل ميديسن في نيويورك أن فيروس كورونا الجديد يصيب الرئتين في الغالب مسبباً الالتهاب الرئوي في الحالات الشديدة، لذا اعتقد معظم أطباء القلب أنه خارج تخصصهم، اعتقادًا منهم أنه يتسبب في أمراض الجهاز التنفسي فقط، وهو ما جعلهم يخطؤون في تشخيص بعض الحالات التي تم الخلط بين اعراض النوبة القلبية وأعراض الفيروس الجديد.

قال الدكتور جون رامسفيلد، كبير مسؤولي العلوم والجودة في الكلية الأمريكية لأمراض القلب: "كنا نفكر في الرئتين ثم فجأة بدأنا نسمع عن التأثير المباشر المحتمل على القلب."

وقد نشرت مجلة JAMA الطبية تقرير عن مشاكل القلب بين مرضى كورونا في ووهان بالصين ووجدت الدراسة التي قادها الدكتور زيبينج لو في مستشفى تشونجنان بجامعة ووهان، أن 20 % من المرضى الذين دخلوا المستشفى مع فيروس كورونا، لديهم بعض الأدلة على تلف القلب.

ولم يعرف الكثير منهم بأمراض القلب الكامنة، لكن غالبًا ما كان لديهم مخططات كهرباء القلب غير طبيعية، بالإضافة إلى مستويات تروبونين مرتفعة، والتي ارتفعت في بعض الأحيان إلى مستويات شوهدت في المرضى الذين يعانون من الأزمات القلبية، والتروبونين أحد البروتينات التي تفيد في تشخيص النوبة القلبية.

وكان خطر الوفاة أعلى بأكثر من 4 أضعاف بين هؤلاء المرضى، مقارنة بالمرضى الذين لا يعانون من مضاعفات في القلب.

ونشرت المجلة أيضًا تقريرًا أعده أطباء في إيطاليا، يصف امرأة كانت تبلغ من العمر 53 عامًا وكانت تعاني من التهاب عضلة القلب كان مخططها الكهربائي غير طبيعي، وكان لديها مستويات عالية من التروبونين في دمها وبسبب تفشي فيروس كورونا في إيطاليا، أجروا لها اختبار ووجدوا أنها مصابة بفيروس كورونا.

وأظهر مخطط القلب الكهربائي للمريضة الإيطالية علامات تشير إلى نوبة قلبية وكان لا يوجد لديها التهاب رئوي.

وقالت الدكتورة إنريكو أميراتي، الخبيرة في التهاب عضلة القلب في مستشفى نيجواردا في ميلانو، إن مشاكل قلب المريض ترجع على الأرجح إلى استجابة جهاز المناعة للفيروس.

ولكن الكثير من المعلومات عن فيروس كورونا غير معروفة، ولم يتضح بعد ما الذي قد يسبب تلف القلب بعد الإصابة.

قال دكتور سكوت سولومون، طبيب القلب بكلية الطب بجامعة هارفارد: "من المحتمل أن يكون التهاب العضلة القلبية ناتجًا عن الفيروس نفسه، أو استجابة الجسم المناعية والالتهابية للفيروس".

من الممكن - ولكن لم يثبت بعد - أن التهاب عضلة القلب ناتج عن عمل جهاز المناعة ضد الفيروس التاجي ، حيث يضخ القلب هذه المستويات المفرطة من المواد الكيميائية التي تسمى السيتوكينات التي تسبب الالتهاب.