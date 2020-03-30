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اعتماد مبلغ 13 مليون جنية لرصف محور الصفصافه وطريق عرب الزينة بسمالوط

الإثنين، 30 مارس 2020 09:41 م
اعتماد مبلغ 13 مليون جنية لرصف محور الصفصافه وطريق عرب الزينة بسمالوط اللواء اسامة القاضى محافظ المنيا
المنيا- حسن عبد الغفار

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عقدت الوحدة المحليه لمركز ومدينة سمالوط اجتماع موسعا، برئاسة عماد حسن نائب رئيس المركز وبحضور المهندس بهاء وكيل مديرية الطرق بالمنيا وضم جميع القطاعات من الكهرباء والطرق ومياة الشرب والصرف الصحى والاتصالات والغاز الطبيعى وذلك تمهيدا لإنهاء كافة الأعمال الخاصه بكل قطاع من أجل البدء فى أعمال الرصف،  كان قد تم اعتماد مبلغ 13 مليون جنيه خارج الخطه الموحده من أجل رصف الشارعين السالف ذكرهم ياتى ذلك من أجل تحقيق السيولة المرورية وحركة النقل بمركز سمالوط، حيث تم إسناد العمل للمقاول وسوف يتم البدء الاسبوع القادم تحت إشراف هيئة الطرق بالمنيا.

 

وفى سياق متصل فانه جارى إنهاء أعمال تمهيد الرصف بشارع الريفيه والشارع المؤدى لمستشفى سمالوط النموذجى والذاتن يتم تنفيذهم ضمن الخطه الوحده .

وكانت الوحدة المحلية بدات اليوم حفر خط الكهرباء المغذى لمحطة الرفع ومحطة المعالجة للصرف الصحى بقرية دير جبل الطير تمهيدا لتشغيل المشروع تجريبيا بمتابعة احمد عمران رئيس قريه بنى خالد ومسؤلى التنظيم والمتابعة بالوحدة بمعرفة شركة الكهرباء.

 

وكان اللواء اسامة القاضى محافظ المنيا بحث مع رجال الاعمال والصناعة بالمحافظة، سبل دعم ومسانده العمالة الغير منتظمة والسعى الى تقديم الدعم والمقترحات لمساعدة تلك العمالة، والعمل على صرف المساعدات العاجلة بالتنسيق مع مديرية القوى العاملة والجمعيات الاهلية ومديريه التضامن الاجتماعي.

 

قال المحافظ، ان تحديد موقف العمالة الغير منتظمة داخل المحافظة يحظى باهتمام كبير من القيادة السياسية لتقديم كافة اشكال الدعم لهم وخاصة فى تلك الفترة الراهنة، موكداً على ضرورة تكاتف جميع الجهات للخروج بالوطن من هذه الازمة.

 

استعرض المحافظ، المقترحات المقدمة من رجال الاعمال وطرق المساعدات المقدمة سواء عن طريق انشاء صندوق للمساهمة فى تقديم الدعم الكامل للعمالة، بالإضافة للتنسيق مع الجمعيات الاهلية والتضامن الاجتماعى لتعظيم الاستفادة من المساهمات المقدمة.

 

طالب المحافظ، من وكيل وزارة القوى العاملة بالمحافظة بسرعة حصر العمالة الغير منتظمة بالمحافظة، من خلال قواعد البيانات بالمديرية مع استقبال كافة الطلبات المقدمة من المواطنين لتحديد الفئات المستحقة للحصول على الدعم المقدم من الدولة.

 

ناشد المحافظ، المواطنين من العمالة غير المنتظمة من أبناء المحافظة بسرعة التسجيل على الموقع المخصص لذلك مراعاة لحقوقهم وحفاظًا على مصلحتهم، مشيرا الى ان الدولة تساهم بشكل كبير فى تقديم كافة سبل الدعم وصرف المنح العاجلة، وذلك لرفع الاعباء عن كاهل العمالة الغير منتظمة والتى تأثرت بإجراءات مواجهة انتشار عدوى فيروس كورونا المستجد.


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