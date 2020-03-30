اليوم السابع
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الإثنين، 30 مارس 2020 01:03 م
خالد صلاح
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ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا فى بولندا لـ 1905 وألبانيا لـ 212

الإثنين، 30 مارس 2020 12:55 م
ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا فى بولندا لـ 1905 وألبانيا لـ 212 تفشى كورونا فى دول العالم
وكالات

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ارتفع عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد "كوفيد – 19" فى بولندا اليوم، إلى 1905 مصابين، فيما بلغت الإصابات فى ألبانيا إلى 212 حالةً بعد تسجيل إصابات جديدة فى البلدين خلال الساعات الـ 24 الماضيةً.

ووفقا لما نشرته وكالة الأنباء السعودية "واس"، سجلت وزارة الصحة البولندية وفق بيانها 43 إصابة مؤكدة خلال الساعات الأربع وعشرين الأخيرة، فيما سجلت 4 وفيات بالفيروس لمرضى كبار في السن وشخص في أوائل الثلاثينات وكانوا جميعًا يعانون أمراضًا أخرى.

وأغلقت الحكومة البولندية المحال التجارية والمطاعم ومراكز التسوق ودور السينما ومنعت التجمعات لأكثر من 50 شخصًا كما أوقفت الرحلات وحركة القطارات الدولية والحدود لوقف تفشي الوباء.

أما في ألبانيا فأعلنت وزارة الصحة ارتفاع عدد الحالات المصابة بفيروس كورونا إلى 212 حالةً معظمهم في العاصمة تيرانا.

وأشارت في بيان إلى شفاء 40 شخصًا حتى الآن بينهم امرأة تبلغ من العمر 80 عامًا، فيما أودى الفيروس بحياة 10 أشخاص حتى الآن.


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