إصابة 6 فى انقلاب ميكروباص على الطريق الزراعى الشرقى بسوهاج

سوهاج محمود مقبول

شهد الطريق الزراعى الشرقى دائرة مركز شرطة دار السلام جنوب شرقى سوهاج حادث إنقلاب سيارة على الطريق نتيجة التخطى الخطأ مما نتج عنه إصابة 6 أشخاص من مستقلى السيارة تم نقلهم إلى مستشفى دار السلام المركزى ومستشفى سوهاج الجامعى.

كان اللواء دكتور حسن محمود مساعد الوزير مدير أمن سوهاج قد تلقى بلاغا من اللواء وائل جمال مساعد المدير لفرقة الشرق يفيد بوقوع حادث إنقلاب سيارة على الطريق الزراعى بمركز دار السلام ووجود مصابين.

وبالإنتقال والفحص تبين من خلال التحريات التي أشرف عليها اللواء عبدالحميد أبوموسى مدير إدارة المباحث الجنائية وقادها المقدم محمد عبدالصبور رئيس وحدة مباحث مركز شرطة دار السلام بإنقلاب سيارة ومصابين بالطريق الزراعي الشرقي بناحية البلابيش بحري دائرة المركز.

تبين أنه أثناء سير سيارة ميكروباص " قيادة بيومي ن ع م 34 سنة سائق ويقيم دائرة قنــا إختلت عجلة القيادة بيده نتيجة التخطي الخاطئ مما أدي لانقلابها علي جانب الطريق.

نتج عن الحادث إصابة كل من مصطفي م ا 36 سنة عامل وأحمد ع م 26 سنة عامل وإبراهيم م م 32 سنة عامل ومحمد م ب 50 سنة عامل ويقيمون دائرة قنـــا وياسر م ف42 سنة عامل ويقيم الأقصر ومصطفي م م خ 27 سنة عامل ويقيم قنــا " أشتباه كسور وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم " من مستقلي السيارة .

تم نقل المصابين لمستشفتي سوهاج الجامعي ودار السلام المركزي وبسؤال قائد السيارة والمصابين قرروا بمضمون ما تقدم تم تحرير محضرا تمهيدا للعرض على النيابة العامة لتتولى التحقيق.