أمن القليوبية يضبط 27 شخصا اخترقوا حظر التجوال بطوخ

القليوبية - نيفين طه

قال مصدر أمنى بمديرية أمن القليوبية إنه تم ضبط 27 شخصا اخترقوا حظر التجوال بمدينة طوخ اليوم، وتمكن العميد فوزى عبد ربه مأمور مركز شرطة طوخ، والرائد محمود إسماعيل رئيس مباحث المركز من ضبطهم، ليتم عرضهم على النيابة العامة بطوخ واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم.

وأشار المصدر الأمنى لـ"اليوم السابع" إلى أنه بعض قرى المدينة والشوارع لاحظ فيها التزام كامل سوى بعض الحالات الفردية بقرارات الحظر والذى يبدأ من الساعة 7 مساءً حتى الساعة الـ 6 صباحًا، تنفيذًا لقرار رئاسة مجلس الوزراء، فى إطار الخطة الشاملة والإجراءات الاحترازية والوقائية لمجابهة ڤيروس كورونا المستجد والحد من انتشاره.

وكان النائب العام أمر بإخلاء سبيل فتاتين متهمتين بإنشاء واستخدام حساب خاص على أحد مواقع التواصل الاجتماعى للتحريض من خلاله على عدم الانقياد لقرارات حظر الانتقال والتحرك فى الأوقات المحظورة قانوناً، وبغرض الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر وتعطيل أحكام القانون والإضرار بالسلام الاجتماعى، وذلك بضمانٍ مالى قدره عشرون ألف جنيه لكل واحدة منهما، واتخاذ إجراءات حجب الحساب الذى أنشأه، واستكمال التحقيقات بالتحرى عن مُصور آخر للمقطع لضبطه، وإعداد أوراق القضية لتقديمهما للمحاكمة الجنائية.

وكان النائب العام أمر بضبط فتاتيْن واستجوابهما على ذمة القضية رقم 64 لسنة 2020 جنح أمن دولة طوارئ التجمع الأول لاتهامهما بإنشاء واستخدام حساب خاص على أحد مواقع التواصل الاجتماعى للتحريض من خلاله على عدم الانقياد لقرارات حظر الانتقال والتحرك فى الأوقات المحظورة قانوناً، وبغرض الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر وتعطيل أحكام القانون والإضرار بالسلام الاجتماعي.

وكانت متابعة الشُرطة لمواقع التواصل الاجتماعى إثر ورود بلاغات عبرها فى يوم التاسع والعشرين من مارس الجارى، قد أسفرت عن تداول بعض رُوَّادها مقطعاً مصوَّراً للفتاتيْن حال سخريتهما من قرار حظر الانتقال والحركة فى أوقاتٍ محددة، وتحريضهما على مخالفتها، إذ تواجدتا بالطريق العام فى ميقات الحظر وحرضتا الناس خلال المقطع المصور على مخالفة القرار المشار إليه واستوقفتا بعض المركبات الخاصة بالطريق العام للسخرية من ذلك القرار وتحريض مستقليها – ضمناً – على عدم الانقياد إليه، ثم نشرتا المقطع للكافة عبر حساب خاص بموقعٍ للتواصل الاجتماعى زاد عدد متابعيه عن مليون وخمسمائة ألف متابع، مما أثار حفيظة عدد كبير من المشاركين بمواقع التواصل المختلفة بعد تداوله نقداً لفعالهما، خاصة بعد أن حاول عدد من متابعيهما تقليدهما.