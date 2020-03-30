أمن القليوبية يضبط 19 تاجر مخدرات فى القناطر الخيرية وقليوب

القليوبية نيفين طه

شنت الأجهزة الأمنية بالقليوبية، حملة أمنية لضبط تجار المخدرات والخارجين عن القانون، أسفرت عن ضبط 19 تاجر مخدرات وبحوزتهم كمية من المواد المخدرة، تم التحفظ على المضبوطات والمتهمين.

تلقى اللواء جمال الرشيدى مدير أمن القليوبية، إخطارًا من اللواء هشام سليم مدير المباحث الجنائية بالقليوبية، بالقبض على 19 تاجر مخدرات خلال حملة أمنية شملت أقسام بنها وقليوب والقناطر الخيرية وشبرا الخيمة وتم ضبط 280 قرصا مخدرا، و180 جرام هيروين، و650 جرام حشيش، و600 جرام أستروكس وتم التحفظ علي المتهمين والمضبوطات.

واعترف المتهمون بأن المضبوطات بقصد البيع والترويج علي عملائهم، وجارى اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهمز

كما ألقت مباحث القليوبية، القبض 8 عاطلين لترويجهما أسلحة نارية وذخائر غير مرخصة، تم التحفظ على المضبوطات والمتهمين وجارى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم، حيث اللواء جمال الرشيدى مدير أمن القليوبية، إخطاراً من اللواء هشام سليم مدير مباحث المديرية والعميد حازم عزت رئيس مباحث القليوبية، بشن ضباط مباحث المديرية حملة أمنية مكبرة لضبط الخارجين عن القانون ومروجى الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة.

وأسفرت الحملة عن ضبط كل من "ع.ح" 34 سنة، عاطل وبحوزته سلاح نارى بندقية آلية عيار 7.62 × 39 مطموسة الأرقام بخزينتها عدد 8 طلقة من ذات العيار، و"ا.ق" 30 سنة، عاطل وبحوزته سلاح نارى بندقية خرطوش وطلقة من ذات العيار وكمية من مسحوق الهيروين المخدر حوالى 50 جراما ومبلغ مالى 500 جنيه، و"ا.ع"23 سنة، عاطل، وبحوزته سلاح نارى بندقية خرطوش وعدد 6 طلقات من ذات العيار، و"م.ا" 25 سنة، عاطل وبحوزته سلاح نارى بندقية خرطوش وعدد 2 طلقة من ذات العيار وكمية من مسحوق الهيروين المخدر حوالى 70 جراما ومبلغ مالى 240 جنيها وهاتف محمول، و"م.م" 27 سنة، عاطل وبحوزته سلاح نارى بندقية خرطوش وعدد 5 طلقة من ذات العيار، وكمية من الحشيش المخدر تزن حوالى 450 جراما ومبلغ مالى 500 جنيه وهاتف محمول ،و"م.ع" 42 سنة، عاطل وبحوزته سلاح نارى فرد خرطوش وعدد 2 طلقة من ذات العيار بقصد الدفاع.

تحرر عن ذلك المحضر رقم 3022 لسنة 2020م إدارى مركز القناطر الخيرية، و"م.ر" 43 سنة، عاطل، وبحوزتة سلاح نارى فرد خرطوش محلى الصنع وطلقة من ذات العيار، وكمية من مخدر الحشيش تزن حوالى 80 جراما ومبلغ مالى 120 جنيه وهاتف محمول، و "ع.ع" 27 سنة، عاطل وبحوزته سلاح نارى فرد خرطوش وعدد 2 طلقة من ذات العيار وبمواجهته أقر بحيازته للسلاح النارى بقصد الدفاع تم التحفظ على المتهمين وجارى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم.