اليوم السابع
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الإثنين، 30 مارس 2020 07:03 م
خالد صلاح
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أمريكا تسجل 143.532 حالة إصابة و2.572 حالة وفاة بفيروس كورونا

الإثنين، 30 مارس 2020 06:55 م
أمريكا تسجل 143.532 حالة إصابة و2.572 حالة وفاة بفيروس كورونا تفشى كورونا فى دول العالم
وكالات

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سجلت الولايات المتحدة الأمريكية، اليوم، أعلى نسبة من الإصابات بفيروس كورونا المستجد حول العالم، حيث بلغ عدد الإصابات حتى الساعة العاشرة بالتوقيت المحلى لواشنطن العاصمة 143.532 حالة إصابة، وعدد الوفيات 2.572 ، وتم شفاء 4.865 من الفيروس على مستوى القطر.

ووفقا لما نشرته وكالة الأنباء السعودية "واس"، بحسب الأرقام التي عممتها مستشفيات "جونز هوبكنز" الأمريكية اليوم لا تزال ولاية نيويورك هي الأعلى ضمن الولايات الأمريكية في عدد الإصابات والوفيات ، حيث تجاوزت مدينة نيويورك عتبة قاتمة مساء أمس، فقد ارتفع عدد الوفيات جراء تفشي فيروس كورونا المستجد إلى أكثر من 1000 بعد أقل من شهر من اكتشاف الحالة الأولى في الولاية، وسجلت الولاية 60.679 حالة إصابة بالفيروس حتى الآن، وبلغ عدد الوفيات 1.026 ، تليها نيوجيرسى 13.386 حالة، وولاية كاليفورنيا 6.356 حالة.

ووفقاً لإعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بدأت جهود إنشاء مستشفيات ميدانية في نيويورك لاستيعاب المصابين بالفيروس الذين تتضاعف أعدادهم تقريبا كل ثلاثة إلى أربعة أيام، ويجرى إنشاء مستشفى ميداني في حديقة سنترال بارك فى نيويورك بهدف مواجهة التدفق المتوقع للمصابين بفيروس كورونا المستجدّ.

ومن المقرر أن تصل سفينة تابعة لسلاح البحرية الأمريكية مجهّزة كمستشفى تضم ألف سرير و 1200 موظف صحي خلال اليوم .


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