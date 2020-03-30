اليوم السابع
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الإثنين، 30 مارس 2020 01:24 م
خالد صلاح
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أمانة القصيم تنهى تطهير ١٢ ألف موقع لمكافحة كورونا فى السعودية

الإثنين، 30 مارس 2020 01:17 م
أمانة القصيم تنهى تطهير ١٢ ألف موقع لمكافحة كورونا فى السعودية تفشى كورونا فى دول العالم
وكالات

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أنهت أمانة منطقة القصيم بالمملكة العربية السعودية، أعمال تطهير وغسيل أكثر من ١٢ ألف موقع على مستوى منطقة القصيم ضمن حملة مكثفة تنفذها خلال فترة منع التجول تشمل أعمال تطهير المواقع العامة وأرصفة المشاة والطرق الرئيسية وتكثف العمل في المواقع المحيطة بالمستشفيات والفنادق والأسواق التجارية وداخل الأحياء السكنية، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية التي تنفذها لمكافحة فيروس كورونا.

ووفقا لما نشرته وكالة الأنباء السعودية "واس"، شملت الأعمال غسيل وتطهير حاويات النفايات باستخدام معدات مخصصة، حيث أنهت الأمانة أعمال غسيل وتطهير أكثر من ٣٠ ألف حاوية نفايات وآليات النظافة، إضافة إلى رفع ١٨ الف طن من النفايات المنزلية ضمن الأعمال المكثفة لرفع النفايات للمحافظة على النظافة العامة في الأحياء السكنية.

من جانبها تواصل الأمانة أعمال الرقابة الصحية عبر فرق ميدانية على المنشآت التجارية لمتابعة تطبيق الاشتراطات الصحية والإجراءات الاحترازية التي اتخذتها لمكافحة فيروس كورونا، حيث نفذت ما يزيد على ١٨ ألف جولة رقابية، وتتضمن الأعمال متابعة إغلاق المنشآت المقرر إغلاقها منها ١٣٩٧ صالون حلاقة و ٢٠٠ مشغل نسائي و ٣٦ مولاً ومركزاً تجارياً وغيرها.

يذكر أن الأمانة قد اتخذت حزمة من التدابير الوقائية داخل المحلات التجارية منها وضع علامات أرضية لإرشاد المتسوقين لوضع مسافات فيما بينهم، وإلزام ملاك المحلات بتنفيذ أعمال التعقيم لعربات التسوق وتوفير مواد التعقيب للمتسوقين.

وأكدت أمانة منطقة القصيم أن الأعمال مستمرة في هذا الاتجاه بشكل دوري ومكثف، وذلك ضمن إجراءاتها الوقائية والاحترازية لمكافحة فيروس كورونا.


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