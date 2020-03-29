"FDA" توافق على اختبار جديد يكشف عن فيروس كورونا فى دقائق

كتبت أمل علام

وافقت هيئة الأغذية والأدوية الأمريكية "FDA"، يوم السبت، على اختبار يمكنه الكشف عن فيروس كورونا في دقائق، وهو إجراء اختبار تشخيصي لفيروس كورونا الذي يمكن أن يحقق نتائج للمرضى في غضون دقائق، ويمكن استخدامه في مكاتب الأطباء وعيادات الرعاية العاجلة، وكذلك المستشفيات.



هيئة الاغذية توافق على اختبار جديد

ووفقا لما ذكره موقع "Medscpe"، إن الولايات المتحدة لديها الآن حالات أكثر من فيروس كورونا أكثر من أي دولة أخرى، وتكافح المستشفيات لتلبية الطلب على اختبار آلاف الأشخاص للكشف عن فيروس كورونا القاتل، فقد وافقت هيئة الأغذية والأدوية الأمريكية على الاختبار بموجب تفويض استخدام الطوارئ.



اختبار جديد لفيروس كورونا فى دقائق معدودة

وقالت الشركة المنتجة للاختبار في بيان لها، إنها تخطط لبدء توزيع الاختبار الأسبوع المقبل، وستزيد التصنيع إلى 50 ألف اختبار يوميًا.

وقال جون فريلز نائب رئيس البحث والتطوير في الشركة، في مقابلة مع وكالة رويترز، "هذه الموافقة تعتبر خطوة كبيرة إلى الأمام، يمكنك الحصول على نتيجة إيجابية في خمس دقائق ونتائج سلبية في 13 دقيقة من تشخيص فيروس كورونا، موضحا أنه سهل الاستخدام حيث يمكنك الذهاب إلى العيادة والحصول على النتائج بسرعة أثناء وجودك هناك.

وأوضح الموقع، إن هذا الاختبار هو الثاني الذي جرت الموافقة عليه من قبل هيئة الأغذية والأدوية الأمريكية "FDA"، الذي يمكن استخدامه مباشرة في عيادات الأطباء، وغيرها من مراكز الرعاية الصحية المجتمعية، وتقديم النتائج على الفور للمرضى، في الأسبوع الماضي، وافقت هيئة الأغذية والأدوية الأمريكية، على اختبار آخر.

قال روبرت فورد، الرئيس والمدير التنفيذي للعمليات في الشركة المنتجة: "سيُكافح وباء فيروس كورونا"COVID-19 "، على جبهات متعددة، ويضيف الاختبار الجزيئي المحمول الذي يقدم نتائج في دقائق إلى النطاق الواسع من الحلول التشخيصية اللازمة لمكافحة هذا الفيروس فى الوقت الحالي.

تلقت الشركة المنتجة، الأسبوع الماضي الموافقة على اختبار تشخيصي آلي عالي الحجم يمكن استخدامه في المختبرات، وقال في ذلك الوقت إنه سيوزع على الفور 150 ألف من الاختبارات في جميع أنحاء البلاد، مضيفة أنها تخطط لإنتاج 5 ملايين اختبار شهريًا.

يذكر، أن هيئة الأغذية والأدوية الأمريكية تتسرع في الموافقة على اختبارات فيروس كورونا التاجي على أساس طارئ، ووافقت على اختبارات أخرى أجرتها شركات أخرى، مع توسع الاختبار، ظهرت زيادة في الحالات المؤكدة لفيروس كوروناCOVID-19 ، موضحة أن وكالة "رويترز" ذكرت أن الولايات المتحدة لديها الآن أكثر من 100 ألف حالة.