14قرارا لهندسة القاهرة للوقاية من كورونا أبرزها "لا مشروعات خارج المنازل"

كتب محمد صبحى

اتخذت كلية الهندسة بجامعة القاهرة العديد من القرارات والإجراءات التى تصب فى صالح الطلاب، بخصوص المواد الدراسية للفصل الدراسى الثانى ومنظومة التعليم عن بعد، وفيما يلى يرصد "اليوم السابع" قرارات كلية الهندسة/ والتى نشرها الدكتور حسام عبد الفتاح عميد الكلية لطمأنة الطلاب .





1- اعتبار الأسبوع الثامن من الفصل الدراسي الثاني (أسبوع امتحات منتصف الفصل Midterm Exams Week من السبت الموافق 28/ 3 /2020 حتى الخميس الموافق 2/ 4/ 2020 أسبوع التقاط الأنفاس، وعدم إعطاء أى مادة علمية جديدة، مع استمرار الحوارات النقاشية واستلام أى تقييمات طُلبت فى الفترة السابقة، وأى تكليفات أخرى على المادة العلمية السابقة ( على أن تستمر برامج الهندسة المعمارية بكلا النظامين جميع التسليمات المقررة سابقا طبقا لمواعيدها المعلنة من قبل).



2- رفع جميع ما تم من درجات تقييم على موقع الكلية الرسمي، مع التأكيد على أن هذه الدرجات غير نهائية، وسوف يتم تطبيق معادلات لتوزيع درجات أعمال السنة تخدم الطالب يتم الإعلان عنها فى وقت لاحق.



3- التأكيد على إمداد الطلاب بشرح كافى فى صورة على الأقل صوتية لجميع المواد وعدم الإكتفاء بصورة محاضرات PPT / PDF صامتة.



4- الالتزام بتحميل المحاضرات مع شرحها على موقع Google Classroom أو Github الخاص بالمقرر حتى لو كانت متواجدة على مواقع أخرى وذلك حرصاً على معرفة جميع الطلاب بها ولعدم تشتيتهم بين المصادر المختلفة.



5- وجوب تحميل المحاضرات بصورة أسبوعية فى بداية الأسبوع (الجمعة / السبت) وبحد أقصى 24 ساعة قبل موعد المحاضرات المقرر فى الجدول المعلن للفصل الدراسى الثاني.



6- وفى حالة المجموعات المتكررة فى بعض المقررات تسري النقطة الخامسة على أول محاضرة تعرض فيها المادة العلمية خلال الأسبوع.



7- يجب أن يكون عضو هيئة التدريس متاحاً للإجابة على الأسئلة المتعلقة بالمحاضرة التى تم رفعها مسبقاً بأى صورة مناسبة وذلك فى ميعاد المحاضرة المحدد فى الجدول مع التسجيل والحفظ فى Google Classroom أو Github.



8- يجب الالتزام الكامل من الهيئة المعاونة بالتواصل مع الطلبة للاجابة على أى أسئلة فى مواعيد حصص التمارين المعلنة فى الجدول مع التسجيل والحفظ على Google Classroom ويجب اتاحة ساعات مكتبية أخرى على الأقل مرة أسبوعياً فى موعد معلن مسبقاً وسوف يتم التعامل بحزم مع اي تقصير متعمد.



9- في حالة تكليف الطلاب بواجبات (assignments) يجب ألا تقل الفترة المتاحة للعمل قبل التسليم أسبوعاً مع الالتزام بأن يكون الوقت التقديري لعمل الواجبات لا يتعدي اربع ساعات للمقرر الواحد.



10- في حالة عمل (online quizzes) يجب أن يتم إتاحة فترة زمنية كافية بحد ادنى ضعف الوقت اللازم في الظروف العادية أو ساعة كاملة أيهما اقل إذا لم تكن فى شكل أسئلة متعددة الاختيارات (MCQ) وفى حالة الأسئلة متعددة الاختيارات يتم عمل عدة نماذج يتم اتاحتها خلال فترات متعددة أثناء اليوم لتناسب أكبر عدد من الطلاب.



11- عدم تكليف الطلاب بمشاريع جماعية تستلزم اللقاء واستبدالها بمشاريع فردية الا في الحالات التي تسمح فيها طبيعة المادة من التعاون بين الطلاب عن بعد.



12- عدم تكليف الطلاب بمشاريع تستلزم الخروج من بيوتهم سواء لشراء مكونات أو لعمل تركيبات أو ما إلى ذلك.



13- بخصوص مشاريع التخرج يتم تأجيل العمل في أي مشروع يتطلب زيارة موقع أو مكتب هندسي أو التواجد داخل الكلية ويتم العمل علي الجزء النظري منه وحزم البرامج حالياً علي ان يتم مراعاة كل ذلك من قبل المشرفين علي المشاريع.



14- أما بالنسبة للطلاب فالمطلوب:



- متابعة ما يتم إعلانه من القائمين على التدريس بانتظام.

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- التركيز على العملية التعليمية وليس الدرجات حيث أن توزيع أعمال السنة وكيفية إحتسابها سوف يحدد لاحقاً بما يكون دائماً فى مصلحة الطالب.

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- عدم مهابة الموقف وبذل الجهد اللازم فى ظل هذه الظروف الاستثنائية .

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- التواصل مع رئيس القسم / منسق البرنامج فى حالة وجود عقبات لم يتم حلها من قبل القائمين على التدريس وسوف يتم توفير بريد إلكتروني لتلقي الشكاوى لكل نظام على حدة ترسل عليه المشاكل من قبل مندوبى الدفعات:

نظام الفصلين:



2sems-complaints@eng.cu.edu.eg

نظام الساعات المعتمدة:

chs-complaints@eng.cu.edu.eg

- عدم اشاعة الاحباط والطاقة السلبية بأى شكل للطلاب حيث أن ذلك لا يفيد أحد من المشاركين فى العملية التعليمية وترجو الإدارة عدم الحاجة إلى اللجوء إلى الإجراءات القانونية المتبعة لإيقاف هذه الظاهرة.



- التأكد أن أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة موجودين لخدمة الطلاب والجميع يتكاتف للوصول لأفضل النتائج الممكنة فى ظل الظروف الصعبة على الكل.



وكان الدكتور حسام عبد الفتاح عميد كلية الهندسة عقد لقاء مطول علي مدار ما يزيد عن خمس ساعات عبر وسائل الاتصال الجماعي عن بعد Conference call بين إدارة الكلية ممثلة في عميد الكلية و وكيلة الكلية لشئون التعليم والطلاب والمنسق العام للساعات المعتمدة وأعضاء هيئة التدريس ممثلين في رؤساء الأقسام العلمية و منسقي برامج الساعات المعتمدة وطلاب الكلية ممثلين في إتحاد الطلاب و مندوبي الدفعات ببرامجها المختلفة وذلك في إطار خطة الكلية لتقييم اداء نظام التعليم عن بعد المطبق في الكلية منذ ما يقرب من أسبوعين بداية من يوم الأحد الموافق 15/ 3/ 2020 وبناء على طلب اتحاد طلاب الكلية.



ووجه عميد كلية الهندسة الشكر فى منشور له على صفحة الكلية بموقع التواصل الاجتماعى الفيس بوك لكل من ساهم وشارك في إعداد وإنجاح هذا اللقاء، وتثمن مجهودات الجميع في اتمام الفصل الدراسي بنجاح برغم الصعوبات المفروضة عليهم.







