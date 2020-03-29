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وكالة تصنيف عالمية: عدد ركاب الطائرات سينخفض 30% والشركات تتعافى فى 2023

الأحد، 29 مارس 2020 02:00 ص
وكالة تصنيف عالمية: عدد ركاب الطائرات سينخفض 30% والشركات تتعافى فى 2023 حركة الطيران تتوقف بسبب كورونا
كتبت آمال رسلان 

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بعد توقف حركة السفر حول العالم بسبب فيروس كورونا المستجد، تحولت مطارات العالم إلى "جراجات" كبيرة لمئات الآلاف من الطائرات المتوقفة عن الحركة قصرا، فيما بدأت شركات الطيران العالمية تعانى من أزمات مالية كبيرة قد تؤثر عليها لسنوات.

وتقدر وكالة التصنيف Standard & Poor's أن عدد الركاب في جميع أنحاء العالم سينخفض بنسبة 30% هذا العام، وأنه لن يتم التعافي إلى مستوى ما قبل الأزمة إلا خلال عام 2022 أو 2023.

وقال سعيد البطوطى المستشار الاقتصادى لمنظمة السياحة العالمية إن صناعة الطيران على حافة الانهيار وتعاني معظم شركات الطيران من اختلال التوازن بعد قيام الحكومات مضطرة بعزل مجموعات كبيرة من السكان وإغلاق الحدود، لافتا إلى أنه في كثير من الحالات يجب على الدول التدخل حتى لا تفلس الشركات.

وأشار البطوطى إلى أن عمليات الإنقاذ لشركات الطيران بدأت بالفعل في أوروبا، فى ظل قيام شركات الطيران في جميع أنحاء العالم بتخفيض عمليات الطيران إلى الحد الأدنى، وتعمل على خطط خفض التكلفة.

وإليك أبرز شركات الطيران العالمية التى أوقفت أسطولها بسبب الأزمة:

1- لوفتهانزا تعلق أرباح الأسهم وتطلب قروضا جديدة بقيمة 600 مليون يورو من بنك التنمية الألمانية بفرانكفورت لمواجهة الأزمة، وتضع أسطول طائراتها كضمان، وتتواصل مع حكومات كل من النمسا وبلجيكا وسويسرا، حيث يتم تمثيل المجموعة مع شركات الطيران التابعة لها والتي تشمل الخطوط الجوية النمساوية Austrian Airlines وشركة طيران بروكسل Brussels Airlines والخطوط الجوية السويسرية

2- شركة طيران بروكسل Brussels Airlines تحتاج إلى 200 مليون يورو لكي تستمر في البقاء.

3- Swiss Air شركة الطيران السويسرية تقول أنها مضطرة إلى وقف التشغيل ووضع جميع الطائرات على الأرض إذ لم تعد قادرة على الطيران إلى المزيد من البلدان وقال متحدث "سنحتاج بعد ذلك إلى دعم مالي من سويسرا لسد الموقف حتى نتمكن من استئناف عمليات الطيران إذا تحسن الوضع".

4- الخطوط النرويجية تصرح أنها مضطرة إلى وقف التشغيل وخروج أسطولها من الخدمة وتسرح مؤقتاً 90% من موظفيها في أجازات مدفوعة حتى يتضح الوقف.

5- الخطوط الجوية الاسكندنافية تعانى أزمة ودعمتها الدولتان المالكتان (السويد والدنمارك) لمنع إفلاسها، بقرض يعادل 270 مليون يورو، وقال وزيرا مالية البلدين أنهما على سوف يستمرا في مساعدة الشركة لمنع إفلاسها حتى زوال الأزمة

 6- الخطوط الجوية النمساوية Austrian Airlines توقف التشغيل بشكل مؤقت وتلغي جميع رحلاتها حتى 28 مارس .

7- طيران الإمارات Emirates توقف 230 طائرة من أسطولها (أي 90% من أسطول طائراتها) على الأرض بسبب كورونا.


اخبار مصر

طيران

كورونا

صناعة الطيران

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