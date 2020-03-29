فيينا (أ ش أ)

أكد ردولف انشوبير وزير الصحة النمساوى أن العودة للحياة الطبيعية في البلاد ستكون بشكل تدريجى وبطىء ومرهونة بعدم تسجيل إصابات جديدة بفيروس كورونا، وقال أنشوبير - فى تصريحات صحفية اليوم الأحد، إنه لدينا هدف كبير وهو وجوب كبح الزيادة فى معدل الإصابات الجديدة خاصة أن البنية التحتية للمستشفيات تقترب من الوصول للذروة في القدرات الاستيعابية لقبول مرضى جدد.

وأضاف الوزير أننا نسعى في هذه المرحلة أن يكون معدل نمو الحالات الجديدة أقل من 5 %.. مشيرا إلى أن التدابير المتخذة بدأت في أن تؤتي ثمارها ولكننا ما زلنا بعيدين عن الهدف.

وأشار انشوبير إلى أنه فقط عندما نقوم بتخفيض عدد الحالات الجديدة بشكل كبير يمكننا التحدث عما إذا كان يمكن تخفيف الإجراءات الصارمة الحالية.

وارتفع عدد الإصابات بفيروس كورونا فى النمسا، اليوم الأحد، إلى أكثر من 8200 حالة إصابة و78 حالة وفاة، وقال وزارة الصحة النمساوية - فى بيان اليوم- أن ولاية "تيرول" لا تزال هى الأكثر تضررا مع تسجيل 1907 إصابات، تليها ولاية النمسا العليا والتى سجلت 1402 حالة .

وأشار البيان إلى أهمية الالتزام بتنفيذ الإجراءات الحكومية ضد فيروس كورونا والتى تطبق للأسبوع الثانى على التوالي، موضحا أنه لم يصل الوباء بعد إلى ذروته فى البلاد حيث يستمر عدد الإصابات الجديدة فى الارتفاع.

يشار إلى أن معدل نمو الإصابات الجديدة انخفض لأول مرة دون 10% وهو ما اعتبرته الحكومة مؤشرا على نجاح إجراءات الحجر الصحى فى المنازل.

وكان المستشار النمساوى سباستيان كورتس، قد أكد فى وقت سابق، أن الإجراءات الصحية الطارئة المطبقة فى البلاد لمواجهة أزمة فيروس كورونا، تستهدف انخفاض معدل نمو الإصابات إلى أقل من 10% قبل حلول عيد القيامة مقابل 16% حاليا، وقال كورتس - فى تصريح يوم أمس السبت، إن حالة الحظر والتى مر عليها 13 يوما بالبلاد تعد ضرورة للسيطرة على انتشار الوباء رغم أنها تسببت فى خسائر للتجارة بنحو 140 مليون يورو يوميا، علاوة على انفجار فى أعداد العاطلين عن العمل، كما اتجه مئات الآلاف من النمساويين للعمل فى أوقات قصيرة.