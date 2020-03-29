وأضاف الوزير أننا نسعى في هذه المرحلة أن يكون معدل نمو الحالات الجديدة أقل من 5 %.. مشيرا إلى أن التدابير المتخذة بدأت في أن تؤتي ثمارها ولكننا ما زلنا بعيدين عن الهدف.
وأشار انشوبير إلى أنه فقط عندما نقوم بتخفيض عدد الحالات الجديدة بشكل كبير يمكننا التحدث عما إذا كان يمكن تخفيف الإجراءات الصارمة الحالية.