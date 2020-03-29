وزير الصحة التركى يعلن ارتفاع الوفيات بسبب فيروس كورونا إلى 108 حالات

كتب مصطفى عنبر

أعلن وزير الصحة التركى فخر الدين كوجا ، ارتفاع عدد الوفيات فى تركيا بسبب فيروس كورونا المستجد إلى 108 حالات بعد وفاة 16 شخصا خلال الساعات الأربعة وعشرين الأخيرة، بينما ارتفع عدد حالات الإصابة إلى 7 آلاف و402 حالة.

وصرح الوزير أنه خلال الساعات الأخيرة قام بإجراء الإختبارات لـ 7641 شخصا كان من بينهم 704 حالات إيجابية للإصابة بالفيروس. كما أوضح استمرار 445 شخصا بتلقى العلاج بغرف العناية المركزة.

من جهة أخرى ، توفى فاتح بورهان مدير التسويق السابق بكبتاش ، والذى كان يشغل منصب مستشاراً ببلدية اسطنبول فى الفترة الأخيرة ويبلغ من العمر 45 عاماً، بعد إصابتة بفيروس كورونا المستجد.

وقبل 5 أيام بدأ فاتح بورهان الذى يعمل حالياً فى منصب مستشار ببلدية اسطنبول الكبرى، وهو أب لطفلين، يعانى من السعال ليلجاً بعد ذلك إلى المستشفى بعد تدهور حالتة، ليتم تثبيت إصابتة بفيروس كورونا بعد اجراء التحاليل ويتلقى العلاج فى مستشفى اسطنبول التعليمى. لتدهور حالتة بعد يومين من دخولة المستشفى ويفقد حياته على إثر ذلك.