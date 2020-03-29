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وزير التعليم: الخميس سنعلن كافة تفاصيل المشروعات البحثية البديلة عن الامتحانات

الأحد، 29 مارس 2020 10:00 م
وزير التعليم: الخميس سنعلن كافة تفاصيل المشروعات البحثية البديلة عن الامتحانات طارق شوقى
كتب محمد شرقاوى

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كشف الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، عن تفاصيل خطة الوزارة حول الامتحانات والجدل المستمر  حول الأجزاء المحذوفة.

وقال، " الوزارة وعدت  منذ الخميس بحذف بعض المناهج ومنذ قليل أعلنت كافة التفاصيل الخاصة بذلك ونفذنا، " وعد الحر دين عليه " وذلك لكافة السنوات والمناهج وأعلن أيضاً عن جدول الامتحانات الالكترونية للصفين الأول والثاني الثانوي حيث سيتم عقد الامتحان إلكترونيا " أونلاين " حيث تتوافر لديهم الإمكانيات وأجهزة التابلت  أما باقي الأعوام من ابتدائي وحتى الاعدادية سيعقد الامتحانات بحثياً عبر مشروع بحثي لكل طالب وهو نظام معترف به في كافة دول العالم عبر منصة ستكون ذات جاهزية هذا الأسبوع ".

وأضاف وزير التربية والتعليم في مداخلة هاتفية مع برنامج " القاهرة الآن " المذاع على فضائية العربية الحدث تقدم الإعلامية لميس الحديدي  أنه في حال تعذر  وصول الطلبة في المراحل الأخرى في تقديم المشروع لعدم وجود  إنترنت لديهم يمكن الحضور للمدرسة وتسليم المشروع بشكل ورقي ".

وأكمل " سيتم  الإعلان عن تفاصيل المشروع للمراحل الدراسية المختلفة بأعمارها يوم الخميس المقبل حيث يتم الآن الاستعداد لكافة التفاصيل بشكل مبسط وهو أسهل بكثير من الامتحانات التقليدية وسيتم الإجابة على كافة الأسئلة خلال يومين ووزعنا الأكواد على الطلبة للدخول بها إلى المكتبة الرقمية ".

وعلق الوزير على مشاهد الازدحام التي شهدتها اليوم فروع شركات الاتصالات والسنترالات  قائلاً " فوجئنا بهذا الازدحام ولا أعلم من أخبر الطلبة بالنزول للسنترال ونسقنا مع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات اليوم  تفادياً للزحام الذي شهدته السنترالات اليوم  وسنقوم بفتح بعض المدارس  لتسليم الشرائح دون الحاجة لتكرر مشهد تكدس اليوم ".

وحول أبنائنا في الخارج  علق الوزير،" نحاول خلال الفترة القصيرة الحالية وضع حلول لكافة الشرائح  سواء ابنائنا في الخارج أو المسار المصري في الخارج وهؤلاء شرائح  أشبة بطلاب المنازل وفي ظل الأزمة الحالية  مشكلتهم أصبحت أعقد بكثير حيث كانت الامتحانات ترسل لهم عبر الحقائب الدبلوماسية والآن أصبح الأمر صعباً لكن نبحث لهم عن حل إلكتروني أيضاً وخلال 48 ساعة على الأكثر سيتم الإعلان عن تفاصيل هذه الشريحة " .

 


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