وزيرة الصحة: 8% من الحالات المصابة فى العناية المركزة و4% على أجهزة التنفس

كتب محمد شرقاوى

كشفت الدكتورة هالة زايد عن تفاصيل الاجتماع الذى عقده الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم، وأقر خلاله رفع بدلات الأطباء بنسبة 75% وصرف مكافآت استثنائية لأطباء مستشفيات الحجر الصحي والصدر قائلة " أطلعنا الرئيس السيسي خلال الاجتماع الذي عقد اليوم على أخر تطورات فيروس كورونا ومعدلات الإصابة والانتشار والإجراءات الحازمة التى لازلنا نتخذها حتى الآن.

وقالت فى مداخلة هاتفية مع برنامج " القاهرة الآن " تقديم الإعلامية لميس الحديدي أن الرئيس أثنى بشكل كبير على جهد القطاع الطبى فى ظل أزمة كورونا ووجه بزيادة بدلات المهن الطبية بنسبة 75% وهو رقم جيد جداً فى الوقت الراهن بالإضافة لتوجيهاته لصندوق تحيا مصر لصرف مكافآت استثنائية للعاملين فى مستشفيات العزل والحجر الصحى والحميات والقائمين على العمل بشكل مباشر، مشيرة إلى أن هذه البدلات وفقا للقانون تتراوح بين 400 - 700 جنيه ومن ثم فإن الزيادة بنسبة 75% ستكون كنسبة من هذه الأرقام المبينة فى صحيح القانون وفقا للدرجة .

وتابعت وزيرة الصحة " جميع العاملين فى القطاع الطبى يشعرون بأنهم يخدمون بلدهم جنود ويبذلون عملهم بإخلاص فهم فى الأزمة الحالية ليسوا أقل مكانة من الجنود والشهداء على الجبهة "، مشيرة إلى أن تقدير الرئيس يسهم في رفع حماس الطاقم الطبي في ظل الظروف الاقتصادية التي نجمت عن أزمة كورونا على مستوى العالم ومن ثم اهتمام الرئيس في ذلك الوقت يعتبر تقدير كبير خاصة أن مطلب زيادة البدلات كان من سنوات .

وحول تطورات فيروس كورونا المستجد وموعد عبور مرحلة الخطر قالت الوزيرة " نظرياً وفقاً لمنظمة الصحة العالمية وتجارب الدول التي سبقتنا فى استقبال الفيروس تشير إلى أن أسابيع الذروة هى السادس والسابع والثامن ومصر الآن فى الأسبوع السابع ونبذل كافة الجهود الممكنة لعمل حصر وتقصى وعزل للتأكد من عدم انتشار الفيروس مجتمعياً وبالتالي جميع الحالات هى من المخالطين وهذا جيد ".

وحول ارتفاع معدلات الوفيات فى الأسابيع الأخيرة قالت " وصول الحالات متأخرة ورفع من معدل الوفاة، وأكدت أن حالات اليوم جاءت أيضاً متأخرة وإحدى السيدات التي توفيت اليوم ظهرت نتائج تحليلها وحاولنا الاتصال بها فلم تجب فأرسلنا الأمن لها كانت قد توفيت مناشدة الجماهير بعدم التأخر فى الإبلاغ فور ظهور أية أعراض بالذات كبار السن والحوامل عندما تشعرون بارتفاع درجة حرارة مصحوبة بأعراض تنفسية توجهوا لأقرب مستشفى حميات ولا تتأخروا ".

وتوقعت وزيرة الصحة ارتفاع نسب الشفاء خلال الفترة القادمة فى ظل وجود 88% من الحالات المصابة الآن تعانى من أعراض بسيطة أو متوسطة وبالتالى قابلة للشفاء، وأيضاً 8% من الحالات فى العناية المركزة و4% على أجهزة التنفس الصناعي" .

وحول توافر ومدى جاهزية القطاع الطبي بمعدات التنفس الصناعي قالت استعرضنا مع الرئيس اليوم كافة المستجدات والاستعدادات عبر مستشفيات القطاع الجامعي والوزارة والمجتمع المدني بالأجهزة والمعدات حتى في السيناريوهات الجائحة ولدينا من الجاهزية لأى سيناريو، مشيره إلى أن مصر لم تسجل حالات ارتداد كما حدث فى الصين "مشيرة إلى أن أى حالة يتم دراستها بحثياً باستفاضة ".