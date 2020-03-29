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هل لوباء كورونا تأثير سلبى على الأمن الغذائى العالمى؟.. "الفاو" تجيب

الأحد، 29 مارس 2020 12:20 م
هل لوباء كورونا تأثير سلبى على الأمن الغذائى العالمى؟.. "الفاو" تجيب الغذاء
كتب محمد تهامى زكى

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أكدت منظمة الأغذية والزراعة بالأمم المتحدة "الفاو"، أن وباء كورونا الجديد "كوفيد 19"، هو مشكلة عالمية تستدعى استجابة عالمية، محذرة من حدوث أزمة غذائية ما لم يتم اتخاذ تدابير سريعة للحفاظ على سلاسل الإمداد الغذائى العالمية.

وعلى حساب منظمة الفاو على تويتر، طرح سؤال.. هل لوباء كوفيد_19 تأثير سلبى على الأمن الغذائى العالمى؟، وكانت الإجابة.. "الوباء مشكلة عالمية تستدعى استجابة عالمية،  نحن نخاطر بحدوث أزمة غذائية ما لم يتم اتخاذ تدابير سريعة لحماية أكثر الفئات ضعفاً، والحفاظ على سلاسل الإمداد الغذائى العالمية".

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من ناحية أخرى، قررت منظمة الأغذية والزراعة "الفاو"، تأجيل عقد المؤتمر الإقليمى الخامس والثلاثون لمنطقة الشرق الأدنى وشمال إفريقيا خلال الفترة من 2 إلى 4 مارس 2020، فى مسقط بسلطنة عمان، وذلك بسبب ظهور حالات للإصابة بفيروس كورونا فى سلطنة عمان.

ويأتى قرار "الفاو" وسط مخاوف من تعرض الوفود المشاركة للإصابة المرضية بالفيروس خاصة بعد إعلان سلطنة عمان ظهور حالات مرضية بها.

وكان من المقرر أن يناقش المؤتمر بحضور وزراء الزراعة وكبار المسؤولين فى الدول الأعضاء فى المنطقة التحديات المتعلقة بالأغذية والزراعة، من أجل تعزيز التماسك الإقليمى فى السياسات والبرامج وبناء مجتمعات زراعية مرنة لدعم الاقتصاديات المحلية وتشجيع العمالة الريفية وضمان الاستدامة البيئية فى سياق ندرة المياه وتغير المناخ.

ووفقا لأجندة "الفاو"، فإن الدورة الخامسة والثلاثين للمؤتمر الإقليمى لمنظمة الأغذية والزراعة للشرق الأدنى وشمال إفريقيا، كانت ستنظم مائدة مستديرة على المستوى الوزارى لمناقشة حالة الأمن الغذائى والتغذية وأنظمة الغذاء المستدامة والوجبات الغذائية الصحية فى منطقة الشرق الأدنى وشمال إفريقيا وضرورة وضع تصورات لتنمية المناطق الريفية والمزارعين، وتحليل أوضاع أصحاب الحيازات الصغيرة والمزارع الأسرية والشباب الريفى، بما فى ذلك مراجعة الاستراتيجيات التى يمكن أن تعزز تنشيط المناطق الريفية فى المنطقة وقضية التدهور الواسع للأراضى والمياه والتنوع البيولوجى الذى يتفاقم بسبب تغير المناخ.


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