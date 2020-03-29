اليوم السابع
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نيوزيلندا تسجل أول وفاة بفيروس كورونا الجديد

الأحد، 29 مارس 2020 05:34 ص
نيوزيلندا تسجل أول وفاة بفيروس كورونا الجديد محاولات لمنع تفشى كورونا
رويترز

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قال مدير عام الصحة فى نيوزيلندا، آشلى بلومفيلد، اليوم الأحد، إنها سجلت أول حالة وفاة بفيروس كورونا الجديد وإن عدد المصابين بالفيروس زاد 63 ليصل الإجمالي إلى 514 حالة.

وأضاف أن المرأة المتوفاة فى السبعينات من العمر وجرى تشخيص إصابتها في البداية بالإنفلونزا.

كانت السلطات فى نيوزيلندا، أعلنت عن تسجيل 78 إصابة مؤكدة وخمس إشتباه  فى إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، لترتفع بذلك حصيلة المصابين بالوباء في البلاد إلى 451 شخصا وفق ماجاء بروسيا اليوم

وأكدت السلطات أن اثنين من المصابين لا يزالان في حالة حرجة ويتلقيان الرعاية في قسم العناية المركزة، وتم توصيل أحدهما بجهاز التنفس الاصطناعي فيما تعافى 50 من المرضى بالكامل من الفيروس.

من جانبها، أعلنت شركة طيران نيوزيلندا إصابة ثمانية من موظفيها العاملين على متن الرحلات إلى لندن ولوس أنجلوس بالفيروس، وقد تشافى أحدهم.


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