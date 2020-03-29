نقيب التمريض تشكر الدولة على الجهود الكبيرة فى ملف الصحة

قالت الدكتورة كوثر محمود، نقيب التمريض، خلال استضافتها فى برنامج الحياة اليوم، إنه أول مرة تكون الاستجابة سريعة لطلبات التمريض والاهتمام بملف الصحة، وذلك من خلال القرارات التى نسمعها كل يوم، من قبل فيروس كورونا من أول التأمين الصحى والحملات الصحية، وشكرت نقيب التمريض الدولة على الجهود الكبيرة التى تبذلها فى ملف الصحة.
وأضافت: "أول مرة تحدث استجابة للطلبات التى ننادى بها منذ فترة، ففى أقل من 10 أيام كتبت خطابا عن الطلبات ومنها بدل العدوى بدل والنبطشيات، فى حالة استشهاد الممرضين يحتسب شهيدا ويتعامل بنفس قانون الشهداء بتطبيق القانون عليهم وعلى الأسر، وتطبيق صندوق المخاطر بصرف مكافآت فى حالة حدوث أى مشكلة مثل الظروف الذى نعانى منها.
وكان الرئيس عبد الفتاح السيسى وجه بصرف مكافآت استثنائية من صندوق تحيا مصر لكافة العاملين حالياً بمستشفيات العزل والحميات والصدر والمعامل المركزية على مستوى الجمهورية.
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