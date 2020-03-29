نقيب التمريض تشكر الدولة على الجهود الكبيرة فى ملف الصحة

كتبت نهير عبد النبى

قالت الدكتورة كوثر محمود، نقيب التمريض، خلال استضافتها فى برنامج الحياة اليوم، إنه أول مرة تكون الاستجابة سريعة لطلبات التمريض والاهتمام بملف الصحة، وذلك من خلال القرارات التى نسمعها كل يوم، من قبل فيروس كورونا من أول التأمين الصحى والحملات الصحية، وشكرت نقيب التمريض الدولة على الجهود الكبيرة التى تبذلها فى ملف الصحة.

وأضافت: "أول مرة تحدث استجابة للطلبات التى ننادى بها منذ فترة، ففى أقل من 10 أيام كتبت خطابا عن الطلبات ومنها بدل العدوى بدل والنبطشيات، فى حالة استشهاد الممرضين يحتسب شهيدا ويتعامل بنفس قانون الشهداء بتطبيق القانون عليهم وعلى الأسر، وتطبيق صندوق المخاطر بصرف مكافآت فى حالة حدوث أى مشكلة مثل الظروف الذى نعانى منها.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسى وجه بصرف مكافآت استثنائية من صندوق تحيا مصر لكافة العاملين حالياً بمستشفيات العزل والحميات والصدر والمعامل المركزية على مستوى الجمهورية.

جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس مع رئيس مجلس الوزراء، والسادة وزراء الدفاع والإنتاج الحربي، والتعليم العالي والبحث العلمي، والمالية، والصحة والسكان، وذلك بحضور السيد مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، والسيد مدير إدارة الخدمات الطبية للقوات المسلحة".

وتناول الاجتماع متابعة الموقف على مستوى الدولة فيما يتعلق بالإجراءات المتخذة لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد".

وأعرب الرئيس عن التقدير لكافة العاملين في القطاع الصحي في مصر، والذين يتصدرون جهود الدولة لمواجهة فيروس كورونا".

ووجه الرئيس بزيادة بدل المهن الطبية بنسبة 75% وإنشاء صندوق مخاطر لأعضاء المهن الطبية"، صرح بذلك السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية.