نقابة الموسيقيين بالشرقية تصرف 500 جنيه شهريا لعدد من الأعضاء

الشرقية- فتحية الديب

قال خالد بيومى، نقيب الموسيقيين بمحافظة الشرقية، إن النقابة العامة وافقت علي منح 200 من أعضاء النقابة فرع الشرقية الذين ليس لديهم أي راتب شهري أو دخل ثابت، 500 جنيه شهريا، لحين المرور من هذه المحنة علي خير.

يذكر أن نقابة الموسيقي بالشرقية، قد أجرت لجنة إختبارات للراغبين في الحصول على عضوية النقابة والالتحاق بها فى فرع الغناء أو العزف على الآلات، وتقدم ما يقرب من شخص، وأوضح "بيومى"، أن الاختبارات تمت بمقر النقابة بمدينة الزقازيق، بحضور عدد من أعضاء النقابة العامة بالقاهرة، والفنانة نادية مصطفي، موضحا أنه تم عرض نتيجة من تم قبولهم من قبل لجنة التحكيم، على النقابة العامة للتصديق عليهم.

وكان نقيب الموسيقيين هانى شاكر، قد أصدر تنبيها مهما على كل المنشآت السياحية والبواخر النيلية والملاهى الليلية والكافيهات، بعدم التعامل مع مطربى المهرجانات، كما أصدرت النقابة بيانا جاء فيه إنه "فى إطار الجدل المجتمعى الحاصل على الساحة المصرية ووجود شبه اتفاق بين كل طوائف المجتمع على الحالة السيئة التى باتت تهدد الفن والثقافة العامة بسبب ما يسمى بأغانى المهرجانات، والتى هى نوع من أنواع موسيقى وإيقاعات الزار وكلمات موحية ترسخ لعادات وإيحاءات غير أخلاقية فى كثيرٍ منها، وقد أفرزت هذه المهرجانات ما يسمى بـمستمعى الغريزة، وأصبح مؤدى المهرجان هو الأب الشرعى لهذا الانحدار الفنى والأخلاقى، وقد أغرت حالة التردى هذه بعض نجوم السينما فى المساهمة الفعالة والقوية فى هذا الإسفاف.

أوضح نقيب المهن الموسيقية، أن شروط عضوية أو تصاريح النقابة بالغناء ليست قوامها صلاحية الصوت فقط، ولكن أيضًا هناك شروطًا عامة يتوجب أن تتوافر فى طالب العضوية أو التصريح، وهى الالتزام بالقيم العليا للمجتمع والعرف الأخلاقى واختيار الكلمات التى لا تحض على رذيلة أو عادات سيئة، وأن لجنة اختبار الأصوات مجرد مرحلة أولى، ثم ينعقد المجلس للنظر فى باقى الشروط.