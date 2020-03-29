نائبة كبير الأطباء فى بريطانيا: إجراءات العزل فى البلاد قد تطول مدتها لـ6 أشهر

لندن أ ش أ

قالت نائبة كبير الأطباء بالمملكة المتحدة الدكتورة جينى هاريس، إن المملكة المتحدة قد تستمر فى إجراءات العزل لمدة ستة أشهر، محذرة من ذروة ثانية إذا تم إنهاء هذه الإجراءات بسرعة كبيرة، حسبما أفادت صحيفة "الاندبندنت" البريطانية.

وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أن رئيس الوزراء البريطانى بوريس جونسون، كتب رسالة إلى كل أسرة فى المملكة المتحدة يحثهم على البقاء فى المنزل أثناء "الطوارئ الوطنية" بسبب فيروس كورونا، مما يزيد من إمكانية تطبيق إجراءات عزل أكثر صرامة.

وأضافت أن هيئة الخدمات الصحية الوطنية البريطانية تواجه أصعب أسبوع لها على الإطلاق حيث يستمر الوباء فى إحداث الفوضى فى جميع أنحاء البلاد وبدأ عدد مرضى فيروس (كوفيد-19) فى الوصول إلى مستويات غير مسبوقة.

وبلغ عدد الوفيات فى المملكة المتحدة 1228 ، اليوم الأحد، بعد تسجيل 29 حالة وفاة أخرى. وهى ثانى أكبر زيادة يومية فى عدد الوفيات المبلغ عنها منذ بدء تفشى المرض.

وفى الولايات المتحدة ، تضاعف عدد الوفيات فى يومين ليتجاوز 2000 حالة. وبلغ عدد مصابى فيروس كورونا فى جميع أنحاء العالم الآن أكثر من 660 ألف حالة، وتوفى أكثر من 30 ألف شخص.