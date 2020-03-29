اليوم السابع
Ads
الأحد، 29 مارس 2020 12:42 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

نائبة رئيس مجلس الدولة الصينى تصف الصحفيين فى ووهان بـ"محاربى المرض"

الأحد، 29 مارس 2020 12:00 ص
نائبة رئيس مجلس الدولة الصينى تصف الصحفيين فى ووهان بـ"محاربى المرض" نائبة رئيس مجلس الدولة الصينى سون تشون لان
وكالات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

دعت نائبة رئيس مجلس الدولة الصيني سون تشون لان، الصحفيين العاملين على الجبهة الأمامية لمكافحة مرض فيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) إلى مواصلة تقديم التقارير عن القصص الصينية بطريقة جيدة لتعزيز ثقة الشعب وتوحيد صفوفه.

ووفقا لوكالة الأنباء اصينية "شينخوا"، أدلت سون بهذه التصريحات في ندوة مع ممثلي الصحفيين الذين يعملون في مدينة ووهان التي كانت مركزا لتفشي المرض في مقاطعة هوبي.

ونقلت سون وهي أيضا عضو المكتب السياسي للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني تحياتها وشكرها للصحفيين العاملين بالجبهة الأمامية بالنيابة عن اللجنة المركزية للحزب ومجلس الدولة، وأعربت عن أملها لهم بمواصلة تغطية أحداث المرض لتوفير قوة جبارة تمكن الشعب من تخطي الأوقات الصعبة معا.

ومنذ تفشي المرض، وصل إجمالي 445 صحفيا متطوعا إلى ووهان للعمل مع زملائهم المحليين، وقدموا معا أكثر من 500 ألف تقرير وأكثر من 20 ألف طلب متعلق بالرفاهية العامة للشعب إلى السلطات، وفقا لما ذُكر في الندوة.

وقد عمل هؤلاء الصحفيين الذين تحدوا الصعوبات والمخاطر، على الأرض في أماكن مثل المستشفيات والأقسام التي يرقد بها المرضى أصحاب الحالات الحادة ،وفقا لما ذكرت ، مضيفة أن تقاريرهم سجلت قصصا مؤثرة بشأن مكافحة الفيروس وعكست المصاعب والقضايا التي تمس الشأن العام.

ومشيدة بالأخلاقيات المهنية للصحفيين وروحهم النبيلة، وصفتهم سون "بمحاربي المرض" و"الأبطال" وقالت إنهم عززوا بشدة معنويات الشعب في مكافحة الفيروس على الجبهة الأمامية.

ومشيرة إلى أن مهمة الحماية من انتشار المرض تظل شاقة، دعت الصحفيين على الجبهة الأمامية إلى بذل جهود متواصلة لتغطية القرارات والترتيبات الرئيسية الصادرة عن اللجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني والقضايا والموضوعات المتعلقة بالعلاج الطبي وجهود المجتمع واستئناف العمل.

وتقود سون فريقا من الحكومة المركزية لمراقبة عمل السيطرة على المرض في مقاطعة هوبي منذ تفشيه.

 

   


الصين

صحفيين الصين

كورونا

فيروس كورونا

ووهان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

فرنسا تطلب مليار كمامة طبية من الصين لمواجهة فيروس كورونا

السبت، 28 مارس 2020 08:43 م

كورونا انترناشونال ميتر.. العالم يسجل 620 ألف إصابة.. الولايات المتحدة تتخطى إيطاليا وتسجل أعلى نسبة عالميًا فى الإصابة بالوباء.. والصين الأعلى معدلًا فى نسب الشفاء.. ومصر تسجل وفيات بواقع 5.6 % من المصابين

السبت، 28 مارس 2020 07:29 م

مصائب دول عند فرد فوائد.. قصة رجل أعمال صينى تربح 1.9 مليار دولار من كورونا

السبت، 28 مارس 2020 06:58 م

مصانع الصين تعود للحياة وتصدر أدوات الوقاية من كورونا للعالم× 5 صور

السبت، 28 مارس 2020 05:28 م

صور.. الحياة تعود لمدينة "ووهان" بعد عزلها 60 يومًا عن الصين بسبب كورونا.. إعادة تشغيل خدمات المترو وفتح الحدود مع بؤرة تفشى الفيروس.. ومظاهر الحياة الطبيعية ترجع بوجود العائلات على أرصفة المدينة الصينية

السبت، 28 مارس 2020 04:48 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
وزيرة التضامن: مصر تتفوق على أمريكا فى النظام التكافلى

وزيرة التضامن: مصر تتفوق على أمريكا فى النظام التكافلى

مستشار الرئيس لشئون الصحة: التزموا المنازل لأن الأيام الـ10 المقبلة الفيصل

مستشار الرئيس لشئون الصحة: التزموا المنازل لأن الأيام الـ10 المقبلة الفيصل

الصحة: تدريب شامل لكل أطباء مصر أونلاين بدءًا من الغد على برتوكول علاج كورونا

الصحة: تدريب شامل لكل أطباء مصر أونلاين بدءًا من الغد على برتوكول علاج كورونا

وزير التعليم: غدا نعلن بشكل رسمى عن الأجزاء غير المتضمنة فى الامتحانات

وزير التعليم: غدا نعلن بشكل رسمى عن الأجزاء غير المتضمنة فى الامتحانات

وزيرة الصحة: العنصر الفارق بين دولة وأخرى فى تفشى فيروس كورونا هو التزام المواطن

وزيرة الصحة: العنصر الفارق بين دولة وأخرى فى تفشى فيروس كورونا هو التزام المواطن

مدير مستشفى السلام يكشف تفاصيل إصابة عاملين بفيروس كورونا

مدير مستشفى السلام يكشف تفاصيل إصابة عاملين بفيروس كورونا

وزيرة الصحة: مستعدون لأى سيناريو تجاه فيروس كورونا

وزيرة الصحة: مستعدون لأى سيناريو تجاه فيروس كورونا

مستشار رئيس الوزراء:السيسى كلف بتوطين الصناعات الهامة من بينها أجهزة التنفس

مستشار رئيس الوزراء:السيسى كلف بتوطين الصناعات الهامة من بينها أجهزة التنفس

السعودية تعلن تمديد قرار تعليق العمل فى القطاعين الحكومى والخاص

السعودية تعلن تمديد قرار تعليق العمل فى القطاعين الحكومى والخاص

خالد مجاهد: عزلنا 10 مراكز فى المحافظات منعًا لنقل عدوى كورونا

خالد مجاهد: عزلنا 10 مراكز فى المحافظات منعًا لنقل عدوى كورونا

وزيرة الهجرة: طائرات لإعادة المصريين من بريطانيا غدًا

وزيرة الهجرة: طائرات لإعادة المصريين من بريطانيا غدًا

أول رسالة من توم هانكس بعد عودته لأمريكا وتماثله للشفاء من فيروس كورونا

أول رسالة من توم هانكس بعد عودته لأمريكا وتماثله للشفاء من فيروس كورونا

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة