منع العاملين في مجال الرعاية الصحية بتركيا من ترك وظائفهم لمدة 3 أشهر

كتب مصطفى عنبر

لن يتمكن العاملين في مجال الرعاية الطبية في تركيا ، من ترك وظائفهم خلال الأشهر الثلاثة المقبلة وسط تفشى فيروس كورونا، وفقا لبيان صادر عن وزارة الصحة التركية، حسبما أفاد موقع دوفار.

وقالت وزارة الصحة التركية ، إنه لن يسمح للعاملين في مجال الرعاية الصحية في كل من المؤسسات العامة والخاصة بترك وظائفهم للأشهر الثلاثة المقبلة وسط تفشي الفيروس.

وتم إرسال التعميم إلى السلطات الصحية الاقليمية للبلاد البالغ عددها 81 إدارة. وتم اتخاذ القرار خلال اجتماع "لجنة تقييم القدرات" بوزارة الصحة.

من جهة أخرى ، نشر الطبيب التركي إنان دوجان ، تقريرا وفيديو مصور على موقع إنسايدر مانكي، يوضح فيه تقديراته لحجم الإصابة بفيروس كورونا في تركيا.

وحسب دوجان، فإن جميع الدول تقريبا تتعامل مع الفيروس بعد ظهوره بدلا من العمل بشكل استباقي على منع انتشاره، وتركيا هي واحدة من هذه الدول.

وأضاف:"يبدو الأمر كما لو أن فيروس كورونا خرج من العدم. قبل 11 يوما فقط، شهدت تركيا وفاة شخصين فقط بسبب فيروس كورونا. ارتفع إجمالي الوفيات بنسبة 4500 ٪ إلى 92 في 11 يوم فقط. وهذا يعني أن الأوان قد فات على تركيا لمنع انتشار الفيروس".

في هذا الإطار أكد الخبير التركي إلى أنه بحلول منتصف أبريل المقبل سيتجاوز إجمالي الوفيات في تركيا الـ 5000 شخص.