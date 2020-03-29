مصاب بفيروس كورونا يلقى بنفسه من النافذة بمستشفى أسبانى

كتبت فاطمة شوقى

قام رجل إسبانى مصاب بفيروس كورونا بإلقاء نفسه من النافذة من الدور السابع فى مستشفى فيرجن لاس نيفيس بغرناطة الإسبانية، وكان يبلغ من العمر 77 عاما، حسبما قالت صحيفة "الانتبنتدينتى دى غرناطة" الإسبانية.

وأكدت مصادر بالشرطة أن الحادث وقع صباح أمس السبت ، وخلال ساعات قليلة انتقلت الشرطة العلمية إلى مركز المستشفى للمضى قدما فى إزالة الجثة.

وتستعد دوريات للشرطة فى شوارع غرناطة للحفاظ على تطبيق القواعد المفروضة حول الالتزام فى المنازل لعدم انتشار فيروس كورونا.

وأشارت الصحيفة إلى أن الأطباء كشفوا أن الرجل مصاب بكورونا ولكن لم تكن حالته سيئة، ولم يكن فى حالة خطيرة أيضا.

ويعمل الأطباء بتفان فى المستشفيات الإسبانية لإنقاذ حياة الالاف من المرضى المصابين بكوفيد 19 ، لكنهم أيضا أصبحوا يخشون نقل الفيروس معهم إلى منازلهم وإصابة أسرهم، ولذلك فقد أختار منهم وقف الحصول على أيام راحة بسبب نقص الأطباء ووجود زملاء مصابين فى نفس المستشفى.

وفى نهاية الأسبوع الماضى، اتاحت مدينة ليجانيس فى مدريد 70 سريرا فى مركز رياضى تابع للبلدية وتم تحول المرضى إلى مراكز أخرى حتى لا ينهار المستشفى.

وأعلنت إسبانيا، الأحد، تسجيل حصيلة يومية قياسية جديدة جراء فيروس كورونا الجديد، خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، بلغت 838 حالة وفاة.

وقالت وزارة الصحة الإسبانية إن عدد الوفيات الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا الجديد في البلاد زادت 838 حالة أثناء الليل، وهو أعلى معدل وفيات يومي، وبذلك يرتفع العدد الإجمالي من الوفيات في إسبانيا إلى 6528.

ولا يتفوق على عدد الوفيات في إسبانيا جراء فيروس كورونا الجديد، إلا إيطاليا، التي بلغ عدد الوفيات فيها أكثر من 10 آلاف حالة وفاة.