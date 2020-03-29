اليوم السابع
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مديرية أمن القليوبية: ضبط 50 شخصا خرقوا تطبيق حظر التجوال

الأحد، 29 مارس 2020 05:00 ص
مديرية أمن القليوبية: ضبط 50 شخصا خرقوا تطبيق حظر التجوال شوارع القليوبية - أرشيفية
القليوبية نيفين طه

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قالت مديرية أمن القليوبية، إن المواطنيين بشتى قرى ومدن القليوبية، التزموا تماما بالحظر بمواعيده والذى يبدأ من الساعة 7 مساءً حتى الساعة الـ 6 صباحًا، تنفيذًا لقرار رئاسة مجلس الوزراء فى إطار الخطة الشاملة والإجراءات الاحترازية والوقائية لمجابهة ڤيروس كورونا المستجد والحد من انتشاره.
 
 
وأشار مصدر أمنى بمديرية أمن القليوبية لـ"اليوم السابع"، إلى أن جميع المواطنيين كان لديهم وعى كافى والتزام بتوقيتات الحظر بمواعيدة المقررة، وأن الخروقات التى تم تحررها حالات فردية لا تتعدى 50 فردا على مستوى المحافظة على الثلاث الأيام الماضية وتم عرضهم على النيابة العامة.
 
 
وكان اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، أكد أنه تم التنسيق الكامل مع مديرية أمن القليوبية بقيادة اللواء جمال الرشيدى مساعد وزير الداخلية مدير أمن القليوبية، لتطبيق القرار بحزم مع مراعاة الظروف الاستثنائية التى تضمنها القرار، والانتشار الموسع لمتابعة غلق المحال والمقاهي بشكل دورى فى الأوقات المحددة، وتوقيع العقوبة على المخالفين.
 
 
وناشد محافظ القليوبية، أبناء المحافظة الالتزام بالقرار حتى لا يقعوا تحت طائلة القانون من فرض الغرامة الفورية أو التعرض لعقوبة السجن التي نص عليها القرار، موضحا أن القيادة السياسية ما فرضت هذا القرار إلا لحماية المواطنين وكإجراء احترازي للحفاظ على حياتهم وحياة ذويهم.
 
 
فيما اتخذت محافظة القليوبية عددا من الإجراءات الاحترازية والوقائية التى تتخذها الدولة للوقاية من فيروس كورونا المستجد، وبناء على التعليمات الواردة من رئاسة مجلس الوزراء ووزارة التنمية المحلية، فقد عقد عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، اجتماعا لبحث ومتابعة الإجراءات التي تتخذها جميع الجهات التنفيذية بالمحافظة لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

 


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