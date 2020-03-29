اليوم السابع
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محتجون يلقون زجاجات مولوتوف على مدرعة اسرائيلية خلال عبورها ببلدة العيساوية

الأحد، 29 مارس 2020 10:55 ص
محتجون يلقون زجاجات مولوتوف على مدرعة اسرائيلية خلال عبورها ببلدة العيساوية الشباب امام المدرعة بعد القاء المولوتوف عليهام
كتب محمد شعلان

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قام مجموعة من الشباب الفلسطينيين بإلقاء زجاجات المولوتوف الحارقة على مدرعة اسرائيلية أثناء مرورها من بلدة العيساوية شرق مدينة القدس المحتلة، وذلك خلال فترة حظر التجوال في المدينة و خلو الشوارع من المواطنين لمنع تفشي فيروس كورونا الجديد، وعرضت وسائل اعلام محلية فلسطينية صورة لشبان وهما يباغتان المدرعة الاسرائيلية فور عبورها من أحد شوارع بلدة العيساوية ثم القوا عليها المولوتوف.

الشباب امام المدرعة بعد القاء المولوتوف عليها
الشباب امام المدرعة بعد القاء المولوتوف عليها

 

وكانت قد طالبت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، الجمعة، بتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، والانتباه إلى استغلال الاحتلال الإسرائيلى لأزمة وباء "كورونا" العالمية لتنفيذ سياساته الاستيطانية، وأدانت الوزارة - فى بيان أوردته وكالة الأنباء الفلسطينة - بأشد العبارات اعتداءات قوات الاحتلال الإسرائيلى ومنظماته المسلحة وعصاباته وميليشيات المستوطنين ضد المواطنين الفلسطينيين وأرضهم وأشجارهم وممتلكاتهم ومقدساتهم، مشيرة إلى أن تلك الاعتداءات تصاعدت بشكل ملحوظ منذ بداية شهر مارس الجاري، وما زالت متواصلة وتسببت بأضرار جسدية وخسائر فى ممتلكات المواطنين.

 

وأشارت، إلى أن هذه الاعتداءات تترافق أيضا مع تصاعد للحملات الاحتلالية الرامية إلى محاربة الوجود الفلسطينى فى منطقة الآغوار المحتلة، التى كان آخرها تدمير عيادة ميدانية تخدم المواطنين الفلسطينيين فى خربة "إبزيق" شرق طوباس رغم الإجراءات المفروضة والحاجة الملحة للعيادات الطبية وما تقدمه من خدمات طبية، فى ظل استمرار تفشى وباء "كورونا"، بالإضافة لحملة الاعتقالات المتواصلة ضد المواطنين فى القدس.

 

وأوضحت، أن عصابات المستوطنين أقدمت على تحطيم عشرات الأشجار فى قرية الخضر ببيت لحم، فيما هدمت قوات الاحتلال ثلاثة منازل فى قرية الديوك غرب أريحا، إضافة لهدم ومصادرة خيام فى سلفيت، بالإضافة إلى عمليات تكثيف وتعميق الاستيطان فى الأغوار، بما يحدثه من عمليات تطهير عرقى وتهجير قسرى لآلاف المواطنين الفلسطينيين منها، وغيرها من انتهاكات وجرائم قوات الاحتلال والمستوطنين على امتداد الأرض الفلسطينية المحتلة.

 

وأكدت، أنه فى الوقت الذى تنشغل به دولة الاحتلال بمحاربة وباء "كورونا"، تطلق يد قواتها ومستوطنيها الإرهابية لتعيث خرابا وتنشر الدمار فى الواقع الفلسطينى، فى إعاقة متعمدة ومقصودة للجهود الفلسطينية المبذولة لمحاربة هذا الوباء.


مدرعة اسرائيلية

القدس

فلسطين

الاحتلال الاسرائيلى

زجاجات مولوتوف

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