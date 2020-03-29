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ماذا تفعل لو أصبت بكورونا؟.. أستاذ الأمراض الباطنة والسكر بجامعة هارفارد يرد

الأحد، 29 مارس 2020 03:30 ص
ماذا تفعل لو أصبت بكورونا؟.. أستاذ الأمراض الباطنة والسكر بجامعة هارفارد يرد د. أسامة حمدى أستاذ الأمراض الباطنة والسكر بجامعة هارفارد
كتب محمود راغب

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حالة من الهلع والتخوفات يعيشها كافة المواطنين حول العالم، في ظل انتشار فيروس كورونا "الفيروس المستجد" والذى راح ضحيته الآلاف، ولكن حتى لا تصاب بالهلع والتخوف ما الذى يمكن أن تفعله لو أصبت بكورونا، وهو ما جاوب عليه الطبيب المصرى الكبير بالولايات المتحدة الأمريكية د. أسامة حمدى أستاذ الأمراض الباطنة والسكر بجامعة هارفارد، كما يلى:

أ- العلاج بالمنزل

1- إذا شكيت أو تأكدت أنك مصاب بالفيروس لا تغادر المنزل ولمدة 14 يوما على الأقل وقم بالعلاج الموضح بعد ذلك.
2- أبلغ طبيبك بالتليفون أو اتصل برقم الطوارئ 105 وأوصف لهم حالتك وأعراضك وإن كنت تحتاج إجراء التحليل أم لا.
3- لا تذهب للمستشفى مطلقًا إلا إذا وجدت صعوبة شديدة في التنفس أو بدأت تحس بآلام وضغطا مستمرا في الصدر أو زرقة في الشفايف أو الوجه أو تغير في درجة وعيك وإذا ذهبت للمستشفي أو طلب منك الفحص عليك الاتصال بهذا المكان لإبلاغهم بقدومك قبل مغادرة المنزل وعليك أن ترتدى كمامة وتحمل مناديل ورقية معك.

ب- تجنب عدوى من معك

1- نام في غرفة منفصلة في المنزل واستخدم حماما خاصا بك إن كان متاحًا.
 
2- اطلب من كل من حولك أن يرتدي كمامة ولا يقترب منك لمسافة أقل من متر ونصف وأن يقوموا بتطهير جميع الأسطح الصلدة وألا يلمسوا أنفهم أو عينيهم أو فمهم إلا بعد غسل الأيدي بالماء والصابون لمدة 20 ثانية أو بالمطهر الكحولي ويفضل عدم تنظيفهم لسريرك ودورة المياه وقم أنت بتنظيفهم إن أمكن. وإذا إضطر الأمر لدخولهم لتنظيف دورة المياه عليهم الانتظار لفترة بعد مغادرتك لها.
 
3- لا تسعل أو تعطس إلا في منديل ورقي يغطي فمك وأنفك ويتم التخلص منه فورًا في كيس موضوع في صفيحة القمامة أو السعال في كمك مع التأكد من تغطية الفم والأنف تمامًا ثم غسل الأيدي لمدة 20 ثانية بالماء والصابون أو بمطهر كحولي لا تقل نسبة الكحول فيه عن 60%.
 
4- ابتعد تمامًا عن كبار السن فوق السبعين وعن المرضي بأى مرض مزمن كالسكر والربو وأمراض القلب والكلى ومرضى نقص المناعة خاصة من يتناولون عقارات لتثبيط المناعة بعد زرع الأعضاء والمعالجين بالكورتيزون.

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