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قوى عاملة الغربية: بدء صرف 500 جنيه منحة العمالة غير المنتظمة لـ13 ألف عامل

الأحد، 29 مارس 2020 11:19 ص
قوى عاملة الغربية: بدء صرف 500 جنيه منحة العمالة غير المنتظمة لـ13 ألف عامل فتحى دسوقى وكيل وزارة القوى العاملة بالغربية
الغربية - مصطفى عادل

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أعلن المحاسب فتحي دسوقى وكيل وزارة القوى العاملة بمحافظة الغربية، عن بدء صرف المنحة الاستثنائية 500 جنيه اليوم الأحد للعمالة غير المنتظمة والمسجلين على قاعدة بيانات المديرية مسبقا والبالغ عددهم 13 ألف عامل، إلى جانب صرف المنح لهم فى شهر رمضان والأعياد.

وأضاف" دسوقي" لـ"اليوم السابع"، أن تسجيل العمالة غير المنتظمة والتي لم يسبق لها التسجيل على قاعدة البيانات من أبناء المحافظة، يتم فقط عن طريق الموقع الإلكتروني لوزارة القوى العاملة، ولن تقبل المديرية أو الإدارات التابعة لها، أي تسجيل يدوي، للحد من الزحام لمواجهة انتشار فيروس كورونا.

وأشار بأنه سيتم الصرف للعمالة التي قامت بالتسجيل على موقع الوزارة، بعد فحصهم وتحديد المستحقين للمنحة من عدمه.

وكان محمد سعفان، وزير القوى العاملة، قد أعلن أمس السبت، أنه يتابع على مدار الساعة يوميًا، تسجيل العمالة غير المنتظمة عبر المنظومة الإلكترونية على موقع الوزارة والذى بدأ منذ أسبوع، وحتى الآن، حيث قام 500 ألف عامل غير منتظم بالتسجيل من جميع المحافظات.

وأكد سعفان، فى بيان اليوم، أنه يجرى حاليا تدقيق بيانات العمالة التى تقوم بالتسجل أولا بأول، تمهيدا للنظر فى رعاية هذه الفئة لرفع العبء عن كاهلهم فى ضوء الظروف الاستثنائية التى تمر بها البلاد، وما تعانيه العمالة غير المنتظمة التى لا تؤمن دخلا ثابتا، وذلك فى إطار الاهتمام الكبير من جانب القيادة السياسية المتمثلة فى الرئيس عبد الفتاح السيسي، وخطة الدولة الشاملة لحماية العمالة غير المنتظمة من أى تداعيات لفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

وشدد وزير القوى العاملة على ضرورة قيام العمالة غير المنتظمة بالإسراع بتسجيل أنفسهم باعتبار أن تسجيل بيانات هذه الفئة هو الأساس لصرف المنحة الاستثنائية، وذلك من خلال الموقع الإلكترونى للوزارة على الرابط www.manpower.gov.eg.

وأكد أن الوزارة عندما خصصت رقم تليفون 01212201303 بغرض استقبال استفسارات العمالة غير المنتظمة على الواتس آب، والتى وصلت حتى الآن ما يقرب من 139 ألف استفسار معظمها شكاوى لا تخص العمالة غير المنتظمة، وإنما شكوى فى بعض المصانع، والمصابين بحالات مرضية، مناشدا فئة العمالة غير المنتظمة التسجيل عبر الموقع مباشرة.

 


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