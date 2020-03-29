اليوم السابع
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قائد عسكرى يمنى: نحقق تقدما مستمرا فى مختلف جبهات القتال بالجوف

الأحد، 29 مارس 2020 12:00 ص
قائد عسكرى يمنى: نحقق تقدما مستمرا فى مختلف جبهات القتال بالجوف أرشيفية
وكالات

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أكد قائد عمليات المنطقة العسكرية السادسة فى اليمن العميد ركن على محسن الهدى، أن الجيش الوطنى فى بلاده مستمر فى إحراز تقدم ميدانى كبير فى مختلف جبهات محافظة الجوف، شمال شرق اليمن.

ووفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس"، قال العميد الهدى فى تصريح نقله موقع سبتمبر التابع لوزارة الدفاع اليمنية، إن الجيش يحقق تقدماً في جبهة صبرين القريبة من سوق الثلوث المطل على جبهة العقبة، وفي جبهات السليلة والوجف بمديرية خب الشعف.

وأضاف القائد العسكري اليمني أن جبهات الجوف المختلفة شهدت معارك ضارية وعنيفة خلال الفترة الماضية نتيجة المحاولات الهجومية البائسة التي تقوم بها مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران ، التي منيت بهزائم ساحقة في عدتها وعتادها العسكرية، حسب قوله .

ونوه العميد الهدي إلى أن الطلعات الجوية المساندة للجيش اليمني التي يقوم بها طيران التحالف العربي كثفت من قصفها مواقع وتجمعات وتعزيزات مليشيا الحوثي الإرهابية في مختلف الجبهات بالجوف.


اليمن

الجيش اليمنى

محافظه الجوف

التحالف العربى

اخبار اليمن

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