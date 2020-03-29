اليوم السابع
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فيديو كارثى.. تجمعات وقت الحظر فى بشتيل تهدد بانتشار كورونا

الأحد، 29 مارس 2020 12:20 ص
فيديو كارثى.. تجمعات وقت الحظر فى بشتيل تهدد بانتشار كورونا تجمعات
محمد فتحى عبد الغفار

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تجولت عدسة "فيديو 7" داخل المناطق الشعبية لرصد حالة الانضباط داخلها خاصة بعد تطبيق حظر التجوال، وذلك تنفيذا لقرار حظر الحركة بالطرق على مستوى الجمهورية من السابعة مساء حتى الساعة السادسة صباحا، فى إطار الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة لمواجهة فيروس كورونا المستجد، ولحماية المصريين من أية أخطار قد يتعرضون لها.
 
 
وفى منطقة بشتيل وجدنا تجاوزات غير مسبوقة من جانب المواطنين من حيث التجمعات للشباب وأيضا لكبار السن على نواصى الشوارع الجانبية والرئيسية، إلى جانب عدم التزام بعض المحال بالغلق ما يهدد حياة المصريين بخطر داهم، حيث إن القرار اتخذ لمنع تلك التجمعات أو الاختلاط المباشر حفاظا على حياتهم، ليس هذا فحسب بل أن السيدات أيضا تجولت في الشوارع ومكثت أمام منازلها في تجمعات غير مبررة.   
 
وكان هدف الدولة من غلق الأماكن العامة من كافيهات ومطاعم وأماكن الترفيه هو منع انتشار العدوى والحد منها، وتطبيق مجموعة من الإجراءات الوقائية البسيطة للحماية ومنها إبقاء مسافة لا تقل عن متر واحد بين كل شخص. 
 
وأهابت الداخلية بالمواطنين الالتزام بتنفيذ القرار، وإنها على يقين من تجاوب أبناء الشعب المصرى مع إجراءات الحظر والتلاحم مع جهود رجال الشرطة لتنفيذها بهدف الحفاظ على الأمن والصحة العامة للمواطنين، وإنها سوف تتخذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.
 
وتأتى هذه التحركات بعد قرار رئيس مجلس الوزراء بحظر الانتقال أو التحرك للمواطنين على جميع الطرق من الساعة السابعة مساءً وحتى الساعة السادسة صباحًا؛ لمدة أسبوعين، درءًا لأية تداعيات محتملة لفيروس كورونا المستجد، مع السماح بالحركة الضرورية المرتبطة بالاحتياجات الطارئة التى يُقدرها مأمورو الضبط القضائى، كما قرّر الدكتور مصطفى مدبولى توقف جميع وسائل النقل الجماعى العامة والخاصة من الساعة السابعة مساءً وحتى الساعة السادسة صباحًا، ويُستثنى من هذا القرار السيارات التى تنقل المواد والسلع الغذائية والخضراوات بكافة أنواعها.
 

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