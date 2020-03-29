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فيديو.. سيولة مرورية بشارع الهرم فى الاتجاهين

الأحد، 29 مارس 2020 10:53 ص
فيديو.. سيولة مرورية بشارع الهرم فى الاتجاهين سيولة مرورية ـ أرشيفية
كتب ــ إيهاب المهندس

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شهد شارع الهرم منذ قليل، اليوم الأحد، سيولة مرورية فى الاتجاهين، مع تواجد مكثف لرجال المرور للعمل على رفع أى كثافات قد تظهر على مدار اليوم.

 

وانتظمت حركة المرور على الطرق الرئيسية فى محافظتى القاهرة والجيزة، وسط تواجد أمنى فى الشوارع والميادين لملاحظة حركة السيارات، وتأمين رحلات المواطنين ، عبر المحاور والكبارى والطرق بالمحافظتين، وسحب أى كثافات مرورية، وإزالة أى معوقات مرورية .

وشهدت حركة السيارات، أعلى محاور الجيزة، انتظامًا بشوارع الجيزة والنيل السياحى، والهرم والبحر الأعظم، ونزلة الدائرى اتجاه الصعيد، والوراق والمريوطية، وسط انتشار الخدمات بكل الطرق.

 

وانسابت حركة السيارات أعلى الطريق الدائرى ومحور 26 يوليو، كما يشهد كوبرى أكتوبر وميدان روكسى ورمسيس وعبد المنعم رياض ومناطق وسط البلد انتظامًا بحركة السيارات

 

وظهر انسياب فى حركة السير بميدان التحرير ومنطقة وسط القاهرة، مع انتظام حركة سير السيارات بجميع المداخل المؤدية للميدان، كما ظهرت سيولة مرورية أعلى مناطق كورنيش النيل، وكذلك للمتجه إلى مناطق حلوان والملك الصالح.

 

كما انتظمت حركة السيارات بالطريق الزراعى أمام القادم من مدينة بنها وفى طريقه إلى ميدان المؤسسة ومنطقة المظلات، وكذلك بطول كورنيش النيل من منطقة المظلات وحتى ميدان عبد المنعم رياض، وسط تواجد رجال المرور لمتابعة الحركة المرورية.

 


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