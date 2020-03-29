اليوم السابع
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فيديو.. حريق بملعب "روستوف أرينا" الروسى يودى بحياة رجل إنقاذ

الأحد، 29 مارس 2020 10:22 ص
فيديو.. حريق بملعب "روستوف أرينا" الروسى يودى بحياة رجل إنقاذ جانب من الحريق
وكالات

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اندلع حريق في محيط ملعب "روستوف أرينا" فى مدينة روستوف على نهر الدون الروسية أمس السبت، ما أودى بحياة رجل إنقاذ أثناء محاولة إخماد النيران.

وتسببت مجموعة من المجرمين بالحريق عبر إشعال الحشائش المتواجدة على ضفة النهر اليسرى التى يقع عليها الملعب، وطارد رجال الإطفاء خمسة أشخاص مشتبه بهم ، وما زال البحث جاريا لإلقاء القبض على الفاعلين.

وخلال عمليات إخماد الحريق، توفي الضابط في فرقة الإنقاذ أليكسي كرافتسوف الذي سقط وسط النيران ولم يتمكن من الخروج.

 

 pic.twitter.com/e3CdxTzt0e

 

 


روسيا

حريق

ملعب روستوف

الحكومة الروسية

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