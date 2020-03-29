فيديو.. حريق بملعب "روستوف أرينا" الروسى يودى بحياة رجل إنقاذ

وكالات

اندلع حريق في محيط ملعب "روستوف أرينا" فى مدينة روستوف على نهر الدون الروسية أمس السبت، ما أودى بحياة رجل إنقاذ أثناء محاولة إخماد النيران.

وتسببت مجموعة من المجرمين بالحريق عبر إشعال الحشائش المتواجدة على ضفة النهر اليسرى التى يقع عليها الملعب، وطارد رجال الإطفاء خمسة أشخاص مشتبه بهم ، وما زال البحث جاريا لإلقاء القبض على الفاعلين.

وخلال عمليات إخماد الحريق، توفي الضابط في فرقة الإنقاذ أليكسي كرافتسوف الذي سقط وسط النيران ولم يتمكن من الخروج.

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