غرفة الأغذية: المنشآت الصناعية تعمل على مدار اليوم

كتب إسلام سعيد

تقدم اشرف الجزايرلي رئيس مجلس ادارة غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات المصرية بالشكر لرئيس مجلس الوزراء لصدور الكتاب الدوري الخاص باستثناء المنشآت الغذائية الصناعية على مستوى الجمهورية لتعمل على مدار اليوم طوال أيام الأسبوع، وكذا استثناء مركبات نقل مستلزمات الإنتاج للمصانع والمزارع والسلع النهائية للسوق المحلي والتصدير، وسيارات وأتوبيسات العاملين.

وقد رحبت غرفة الصناعات الغذائية وجميع اعضاءها بهذا القرار وأكدوا على استمرار قيامهم بدورهم الوطني، والاضطلاع بمسئولياتهم لاستمرار عجلة الانتاج وتلبية احتياجات المواطنين.

وقد أفاد الجزايرلي، في بيان له، بأنه في إطار التواصل المستمر والتنسيق مع وزراة التموين والتجارة الداخلية، فقد تم عقد اجتماع موسع مع معالي وزير التموين تم خلاله مناقشة التداعيات الخاصة بانتشار فيروس كورونا المستجد وتأثيره على قطاع الصناعات الغذائية، وكذا ضرورة العمل على توافر المواد الخام ومستلزمات الانتاج والمنتجات الغذائية النهائية ، وعدم حدوث أيه اضطرابات في سلاسل التوريد.

وأضاف بأنه قد تم انشاء غرفة عمليات داخل غرفة الصناعات الغذائية بالتنسيق مع الوزراة لحل المشاكل المتعلقة بالخامات والتشغيل وقطاع الحبوب والسوبرماركت والمحلات والسلاسل التجارية ، وتفعيل خدمة الخط الساخن والمتصلة مباشرة بغرفة عمليات دعم واتخاذ القرار بمجلس الوزراء بهدف مساعدة كافة المنتجين والمصنعين والموردين والسلاسل التجارية وتلقي مشكلاتهم المتعلقة بالقطاع خلال الفترة الحالية.

كما أعرب الجزايرلي عن خالص التقدير لمجلس الوزراء على كافة الجهود المبذولة من الدولة لدعم القطاع الصناعي والحد من التداعيات الاقتصادية في ظل الظروف الحالية، كما توجه أيضا بالشكر والتقدير لمعالي وزير التموين والتجارة الداخلية والجهاز الفني المعاون له لتواصلهم المباشر مع القطاع ومساندة كافة أطرافه من منتجين ومصنعين وموردين وسلاسل تجارية والجهود المبذولة لتوافرالسلع الغذائية وتنظيم حركة الأسواق.