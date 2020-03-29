غدًا.. بدء صرف 500 جنيه لـ27 ألفا و177 من العمالة غير المنتظمة بالمنوفية

المنوفية - محمد فتحى

أعلن المستشار العمالى عفيفى محمد عفيفى وكيل وزارة القوى العاملة بمحافظة المنوفية، عن بدء صرف المنحة الاستثنائية التى أعلن عنها وزير القوى العاملة، وذلك للعمال المسجلين بإدارة العمالة غير المنتظمة بالمديرية ويحملون كارنيه الإدارة بواقع 500 جنيه لكل عامل، والصرف ببطاقة الرقم القومى بناءً على توجيهات الدكتور محمد محمود سعفان وزير القوى العاملة، وبإشراف المستشار العمالى عفيفى محمد عفيفى وكيل الوزارة.



وأكد وكيل وزارة القوى العاملة، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أنه سيجرى الصرف ابتداءً من يوم الاثنين القادم الموافق 30 مارس 2020 من مكاتب البريد على مستوى الجمهورية.



وطالب وكيل وزارة القوى العاملة بمحافظة المنوفية، جميع العمال المسجلين بالإدارة التوجه إلى أقرب مكتب بريد على مستوى الجمهورية ومعهم بطاقة الرقم القومى (سارية) لصرف المنحة المستحقة .



وكان اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية، قد أعلن عن تحويل ما يقرب من مليون و350 ألف جنيه، لـ27 ألفا و177 من العمالة غير المنتظمة والمسجلة بقاعدة بيانات ما قبل الأحداث الجارية بمديرية القوى العاملة بالمحافظة بواقع 500 جنيه لكل عامل، وعلى كل عامل مسجل بقاعدة البيانات ويحمل كارنيه القوى العاملة التوجه لأقرب مكتب بريد وبالبطاقة الشخصية لصرف المبلغ بدءًا من غدًا الاثنين 30 مارس .



فى إطار المساهمة فى رفع العبء عن كاهل العمالة غير المنتظمة وخطة الدولة الشاملة لحماية المواطنين من تداعيات فيروس كورونا.



كما ناشد المحافظ كافة العمالة الغير منتظمة بسرعة تسجيل بياناتهم على الموقع الإلكترونى للوزارة، وتخصيص رقم 01212201303 لاستقبال استفسارات العمالة غير المنتظمة عن أية بيانات على الواتس آب، جاء ذلك خلال اجتماعه بحضور محمد موسى نائب المحافظ واللواء علاء رشاد سكرتير عام المحافظة، ووكيل وزارة القوى العاملة ووكيل وزارة التضامن الاجتماعى بالمحافظة.



كما وجه المحافظ، وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بحصر الحالات المتضررة نتيجة التحويل من الضمان لتكافل وكرامة وحالات قائمة الانتظار والحالات المقبولة، ولم يصدر لها الفيزا حتى تاريخه، ليتم النظر فى مساعدتها من خلال صندوق الكوارث بالمحافظة .



وعلى جانب أخر، وفى إطار توجيهات محافظ المنوفية بصرف التعويضات اللازمة للمضارين جراء موجة الطقس السيئ التى تعرضت لها البلاد مؤخراً، أكد منير أبو الخير وكيل وزارة التضامن الاجتماعى، أنه جرى صرف إعانات فورية لعدد 8 حالات وفيات، وسيتم صرف إعانة إضافية من صندوق الإغاثة لكل حالة وفاة حال استيفاء أوراقها، وكذا صرف مبلغ يتراوح من 2000 جنيه إلى 20 ألف جنيه لحالات الإصابة حسب نسبة الإصابة والعجز فورا استيفاء أوراقه .



كما أشار إلى حصر خسائر الممتلكات ضمن موجة الطقس السيئ، وسيجرى صرف 50% من إجمالى الخسائر بحد أقصى 20 ألف جنيه ، وبالنسبة للحالات المتضررة والتى تحتاج إلى إحلال وتجديد ستجرى إعادة الإعمار فى حدود 50 ألف جنيه وفقا لمعاينة اللجنة المشكلة ومحضر الشرطة .