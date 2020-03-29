طبيب تركى: أعداد المصابين والمتوفين فى تركيا بكورونا تخطى إيطاليا.. فيديو

كتب محمد تهامى زكى

كشف الدكتور يوسف سافران، الطبيب بجامعة 9 أيلول فى مدينة إزمير التركية، أن أعداد المصابين والوفيات فى تركيا، تجاوز كثيرا الأعداد فى إيطاليا.





وقال سافران، فى مقطع فيديو مصور نشره حساب "شؤون تركية" عبر تويتر: "لقد مر 15 يوما منذ اكتشاف واقعة فيروس كورونا الأولى فى تركيا، وعند النظر إلى الاحصائيات مقارنة بإيطاليا التى لم تأخذ استعداداتها، تركيا تخوض اختبارا صعبا وجادا على اعتبار أننا استعددنا لذلك، أن عدد الإصابات والوفيات لدينا حتى الآن يفوق بكثير الإيطاليين".

طبيب تركي يقول أن عدد الإصابات والوفيات في #تركيا حتى الآن يفوق بكثير #إيطاليا .. اللى يثبت صحة كلامة فيديو أنتشر أمس لسيدة تركية كانت بتدفن حماتها المصابة بكورونا في مقابر ضخمة مخصصة لضحايا كورونا وصورت المقابر وكان شكلها مرعب لم نشاهد مثل هذه المقابر في ايطاليا #تركيا_الان ! pic.twitter.com/LZNMjlDFQF — شـــــؤون تركـيــــة (@TurkeyAffairs) March 29, 2020

ونشر سافران، خلال الفيديو صوت لسيدة تركية وهى تدفن حماتها التى توفيت بسبب كورونا، وهى تقف فى مجمع مقابر ضخم، قائلة: "انظروا.. إنهم يدفنون حماتى التى توفيت بالكورونا، وهذه الأماكن المحفورة جميعها لمرضى الكورونا وتم حفرها للمتوفيين، والوزير يوضح كم هى كبيرة، والموظفون لا يمكنهم الحكى، لكن أن سأحكى لأن حماتى هى اللى توفيت، لعنة الله عليكم".





من ناحية أخرى، أعلن وزير الصحة التركى فخر الدين كوجا، ارتفاع عدد الوفيات فى تركيا بسبب فيروس كورونا المستجد إلى 108 حالات بعد وفاة 16 شخصا خلال الساعات الأربعة وعشرين الأخيرة، بينما ارتفع عدد حالات الإصابة إلى 7 آلاف و402 حالة.





وصرح الوزير أنه خلال الساعات الأخيرة قام بإجراء الاختبارات لـ 7641 شخصا كان من بينهم 704 حالات إيجابية للإصابة بالفيروس. كما أوضح استمرار 445 شخصا بتلقى العلاج بغرف العناية المركزة .

وفى نفس السياق، توفى فاتح بورهان مدير التسويق السابق بكبتاش، الذى كان يشغل منصب مستشاراً ببلدية اسطنبول فى الفترة الأخيرة ويبلغ من العمر 45 عاماً، بعد إصابتة بفيروس كورونا المستجد.