ضبط 6 أشخاص بحوزتهم أسلحة نارية وتحرير 400 مخالفة مرورية بقنا

قنا - وائل محمد

تمكنت أجهزة الأمن بقنا من شن حملة أمنية مكبرة لضبط حائزى الأسلحة النارية بعدد من مراكز المحافظة فى إطار جهود أجهزة الأمن للقضاء على انتشار ظاهرة السلاح بالمحافظة. وكان اللواء شريف عبد الحميد مدير أمن قنا، تلقى أخطارآ يفيد شن حملات أمنية لضبط حائزى الأسلحة النارية استهدفت مراكز قنا بقطاع الشمال والجنوب، أسفرت عن ضبط 6 أشخاص بحوزتهم 2 بنادق الى، 2 بندقية خرطوش، 2 فرد روسى بقصد الدفاع، وذلك خلال حملات مكبرة لضبط حائزى الأسلحة النارية.

كما تم تحرير 400 مخالفة مرورية، خلال الحملات التى شنتها إدارة مرور قنا على الميادين العامة، والشوارع الرئيسية بمختلف أنجاء المحافظة. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتحرر محضر بكافة الوقائع، وأخطرت النيابة العامة التى باشرت التحقيقات.

ونجحت مباحث مركز دشنا فى إلقاء القبض على متهمين مقيمان قرية السمطا قبلي، لقيامهما بقتل سائق توك توك مقيم دشنا بطلق ناري، لوجود خلافات مالية بينهم.

تلقى اللواء، شريف عبدالحميد، مدير أمن قنا، تلقى إخطاراً يفيد بتمكن، الرائد، محمد عمر الشريف، مدير مباحث دشنا، ومعاونيه النقيبين، احمد المغربي، ومحمد عبدالقادر، والملازمان، احمد عصام، شحاتة احمد رسلان، من ضبط متهمين قتلا شاب بطلقات نارية فى الساعات الأولى من اليوم.

كان اللواء محمد ضبش، مدير مباحث مديرية أمن قنا، أمر بتشكيل فريق بحث بقيادة كباحث دشنا، لكشف غموض، مقتل، خالد ممدوح حسين عبدالحكيم، 20 سنة مقيم منطقة صفارة بمدينة دشنا.

على الفور وبعد عمل التحريات اللازمة، وتبين أن وراء الجريمة كلا من: "اسعد. ع"، 45 سنة، مطلق النار على المتهم، ومساعدة، "عبدالعاطي.ع.ح"، 18 سنة، مقيمين السمطا، تم ضبطها وبحوزتهم السلاح المستخدم فى الجريمة. حرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيق.

كما ألقت الأجهزة الأمنية بقنا، القبض على ضبط شاب من بقرية السمطا بدشنا، بتهمة البلاغ الكاذب وإزعاج السلطات، بعد أن أبلغ النجدة بخطف أتوبيس سياحى بقنا، حيث تلقى اللواء شريف عبدالحميد، مدير أمن قنا، إخطارًا، من اللواء محمد ضبش مدير المباحث الجنائية يفيد قيام أحد الاشخاص، بالاتصال بالنجدة، و الإبلاغ عن خطف أتوبيس سياحي.