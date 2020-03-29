ضبط 211 عبوة أدوية مخالفة خلال حملة على صيدليات أبو كبير بالشرقية

الشرقية - حمدى عبد العظيم

شنت إدارة التفتيش الصيدلى بمديرية الشئون الصحية حملة تفتيشية ورقابية مكبرة على الصيدليات العامة بمركز ومدينة أبو كبير، وذلك لإحكام الرقابة علي سوق الدواء لضمان توفير دواء آمن حفاظا علي الصحة العامة للمواطنين، وبما يساهم في رفع كفاءة المنظومة الصحية.

وأسفرت جهود الحملة عن ضبط وتحريز مخالفات دوائية بواقع 211 (قرصا/عبوة/زجاجة) لأدوية ومستلزمات مخالفة، تمثلت فى أدوية مدرجة بجدول المواد المخدرة غير مسجلة بوزارة الصحة، وعبوات كحول مجهولة المصدر، ومستلزمات طبية غير مسجلة، وأدوية ومستلزمات منتهية الصلاحية معدة للبيع، ومستحضرات غش تجارى، وأدوية خاصة بالتأمين الصحى ممنوع بيعها بالصيدليات، وأدوية صدر منشور من وزارة الصحة بمنع تداولها، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية، وتحرير المحاضر اللازمة حيال المخالفات المضبوطة بمركز الشرطة بأبو كبير، وقدم وكيل الوزارة الشكر لفريق العمل المشارك في الحملة علي الجهود المبذولة لصالح المواطنين بالمحافظة.

وتم بتنفيذ دورات تدريبية مكثفة للأطباء بالمستشفيات التابعة لمديرية الشئون الصحية بالشرقية، منها "الحسينية المركزي، ههيا، الأمراض الصدرية" عن أساليب وسياسات مكافحة العدوي للوقاية الشخصية للفرق الطبية، ومكافحة إنتشار العدوي داخل غرف العناية المركزة، وكيفية التعامل مع مريض العناية، مع التدريب علي كيفية متابعة الحالات المرضية للحصول علي أفضل خدمة طبية، وكيفية إتباع الإحتياطات القياسية لمكافحة العدوي أثناء التعامل مع مرضي الأمراض التنفسية.

وقدم وكيل الوزارة الشكر لجميع القائمين علي التدريب والمشاركين علي الجهود المبذولة للارتقاء بمستوي أداء الخدمة الطبية المقدمة للمرضي بالمحافظة .