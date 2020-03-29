ضبط عاطل ببندقية آلية وكمية من الحشيش المخدر بطوخ القليوبية

القليوبية نيفين طه

ألقت مباحث مركز شرطة طوخ بمحافظة القليوبية القبض على عاطل بحوزتة بندقية آلية وكمية من الحشيش المخدر تم التحفظ على المضبوطات والمتهم وتولت النيابة التحقيق.

تلقي اللواء هشام سليم مدير مباحث القليوبية إخطارا من الرائد محمود اسماعيل رئيس مباحث مركز شرطة طوخ ،بضبط المدعو " ب. ح . ا" 54 سنه، بدون عمل ومقيم دائرة المركز وبحوزته سلاح نارى بندقية آليه مطموسة الارقام بخزينتها 17 طلقات من ذات العيار و5 فرش من الحشيش المخدر تزن حوالى 500 جرام ومبلغ مالى 1470 جنيه وهاتف محمول ،وبمواجهته اعترف بحيازتة للمواد المخدرة بقصد ترويجها علي عملائه والمبلغ المالي حصيلة نشاطه الاجرامى والسلاح الناري لحماية تجارته الأثمة تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

كما ألقى ضباط مرور شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، القبض على عاطلين، وهرب آخر، بحوزتهما كمية من مخدر الحشيش خلال حظر التجوال وتم التحفظ على المضبوطات والمتهمان وجاري ضبط المتهم الهارب وتولت النيابة التحقيق.

تلقي اللواء جمال الرشيدى مدير أمن القليوبية اخطارا من العميد أحمد صبيح وكيل إدارة مرور القليوبية ،بضبط عاطلين وهروب اخر بكمية من الحشيش المخدر وقت حظر التجوال بميدان المؤسسة بشبرا الخيمة.

جرى إخطار العميد ايهاب مرزوق مدير مرور القليوبية، وبالأنتقال والفحص تبين تمكن الرائد محمد السيسى ضابط بوحدة مرور شبرا الخيمة بضبطه تاكسي عداد ماركة BYD رقم م ق ه 325 وبداخلة كلا من "م.خ"36سنه،سائق،ة"ا.م"31سنه ،عاطل واخر يدعي "ا.ح"30سنه ،عاطل تمكن من الهرب أثناء ضبطهم خلال وقت فرض حظر التجوال بميدان المؤسسة بشبرا الخيمة بمحافظة القليوبية،وبحوزتها 22 فرش حشيش ومبلغ مالي 16700وعدد اثنان هاتف محمول تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

كما تمكنت مباحث تنفيذ الأحكام بمديرية أمن القليوبية، من ضبط 254 محكوم عليهم، و15 حكما جنائيا، خلال حملة أمنية بمدن المحافظة لضبط العناصر الإجرامية الخطرة والتشكيلات العصابية.

تلقى اللواء جمال الرشيدى مدير أمن القليوبية، إخطارًا من اللواء هشام سليم مدير إدارة البحث الجنائى، بضبط 254 محكوما عليهم بإجمالى 7036 أحكام منفذة " 751 حكمًا جزئيًا و182حكمًا مستأنف"، وتحصيل 6034 غرامات، وتحرير 54 مخالفة.