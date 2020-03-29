اليوم السابع
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ضباط يعملون بمحطة تفتيش أمريكية وسط إجراءات التصدى لكورونا.. صور

الأحد، 29 مارس 2020 07:00 ص
ضباط يعملون بمحطة تفتيش أمريكية وسط إجراءات التصدى لكورونا.. صور ضباط فى محطة تفتيش أمريكية
رويترز

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نشرت وكالة الأنباء الدولية"رويترز"، صورا لنقطة تفتيش في  محطة ويسترلى برود أيلاند في الولايات المتحدة الأمريكية، وهم يعملون وسط إجراءات إحترازية، منعا لتفشى فيروس كورونا، الذى ضرب أغلب دول العالم.

أقنعة الوجه للوقاية من الإصابة بكورونا
أقنعة الوجه للوقاية من الإصابة بكورونا

 

خلال عمل الضباط
خلال عمل الضباط

وأعلن الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، اليوم الأحد، منطقة كوارث كبرى فى ولاية كولورادو، وأصدر تعليماته بتقديم مساعدات للولاية للتعافى في المناطق المتضررة من تفشى فيروس كورونا " كوفيد ـ 19" والذى بدأ في 20 يناير الماضي بالولايات المتحدة وما زال مستمرا.

ضباط الحرس الوطنى فى أمريكا
ضباط الحرس الوطنى فى أمريكا

وحسب بيان للبيت الأبيض، فسيكون التمويل الفيدرالي متاحا على مختلف المستويات المحلية للولاية وللمنظمات الخاصة غير الهادفة للربح بها وذلك في إطار التدابير الحمائية الطارئة بما في ذلك المعونات المباشرة الفيدرالية لجميع مناطق الولاية المتضررة من تفشي الفيروس.

ضباط الحرس الوطنى فى رود أيلاند
ضباط الحرس الوطنى فى رود أيلاند

وحدد بيت جينور المسئول بوكالة الإدارة الفيدرالية الطارئة بوزارة الأمن الداخلي الأمريكي لي دى بالو كمنسق فيدرالي لعمليات التعافي للمناطق المتضررة.

نقطة التفتيش
نقطة التفتيش

وشهد اليوم 13 حالة وفاة من جراء الإصابة بالفيروس في ولاية كولورادو، حسب مسئولي الصحة بها ليرتفع إجمالي الوفيات بالولاية إلى 44 حالة بينما ثبتت إصابة أكثر من 2000 شخص بالفيروس.   

نقطة تفتيش فى محطة ويسترلى
نقطة تفتيش فى محطة ويسترلى

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