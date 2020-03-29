صور.. وزير النقل يطالب الركاب بعدم استقلال القطارات إلا فى الضرورة

كتب رضا حبيشى - تصوير حسن محمد

تفقد المهندس كامل الوزير وزير النقل حركة القطارات فى محطة مصر وتابع انتظام الحركة وإجراءات الهيئة لتطهير وتعقيم القطارات، وشدد على ضرورة الاهتمام بأعمال نظافة المحطات والقطارات.

وكلف وزير النقل باستكمال القطارات التى بها ركاب حجزت تذاكر مسبقة حتى أسوان رحلاتها مباشرة دون توقف حتى لو جاءت فترة حظر التجوال مع التنسيق مع وزارة الداخلية والجهات المعنية لتوصيل المواطنين للمناطق المتجهة إليها وحجزت تذاكر مسبقة قبل فترة حظر التجوال.

وطالب وزير النقل أن يكون حجز التذاكر الجديدة وفق جداول التشغيل المؤقتة التى تناسب مواعيد حظر التجوال وإيقاف الحركة من 7 مساء حتى السادسة صباحًا.

وتجول وزير النقل فى أحد القطارات العادية رقم 951 على رصيف محطة مصر وطالب الركاب بارتداء كمامات طبية وعدم الخروج واستقلال القطارات إلا فى حالات الضرورة لتقليل ومنع الاختلاط والزحام.

وشدد على قيادات السكة الحديد بضرورة الاهتمام بالنظافة خصوصًا المناطق التى لا تتعرض لأشعة الشمس واتباع الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.

كانت هيئة السكة الحديد أكدت أن حركة القطارات على كافة الخطوط مستمر تشغيلها حتى السابعة مساءً فقط مع استمرار تطبيق التعديلات التى تم إدخالها على جداول التشغيل لتطبيق قرار حظر التجوال، وأنه لا يوجد تعديلات فى جداول التشغيل المؤقتة.

وكانت هيئة السكة الحديد أجرت تعديلات فى مواعيد القطارات ابتداء من الأربعاء الماضى مع أول أيام تطبيق الحظر على كافة خطوط السكة الحديد على مستوى الجمهورية مع إلغاء تشغيل أكثر من 50% من رحلات القطارات لتعارضها مع الحظر.

وأعدت هيئة السكة الحديد جداول جديدة لتشغيل القطارات شملت قيام آخر قطار على خط القاهرة - الإسكندرية والعكس الساعة الرابعة عصرًا بحيث يصل الإسكندرية أو يصل القاهرة بالنسبة للقادم من الإسكندرية قبل 7 مساء.



أعمال التعقم لمحطة مصر بحضور وزير النقل



تطهير وتعقيم محطة مصر



تعقيم القطارات



تعقيم محطة مصر



تعقيم محطة مصر



تفقد الوزير للقطارات



تفقد وزير النقل حركة القطارات



جولة



جولة الوزير لمحطة مصر



جولة تفقدية لمحطة مصر



جولة تفقدية لوزير النقل



جولة تفقدية لوزير النقل



جولة داخل محطة مصر



جولة لوزير النقل داخل محطة مصر



جولة لوزير النقل



جولة وزير النقل



جولة وزير النقل



جولة وزير النقل



جولة وزير النقل علي القطارات



جولة وزير النقل علي محطة مصر



جولة وزير النقل علي محطة مصر



جولة وزير النقل في محطة مصر



جولة وزير النقل



جولة



محطة مصر



محطة مصر



محطة مصر



محطة مصر



وزير النقل



وزير النقل



وزير النقل يتفقد القطار