اليوم السابع
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صور.. فض تجمعات المواطنين بشواطئ وكورنيش مطروح لمواجهة كورونا

الأحد، 29 مارس 2020 11:16 ص
صور.. فض تجمعات المواطنين بشواطئ وكورنيش مطروح لمواجهة كورونا
مطروح – حسن مشالي

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ينفذ مجلس مدينة مرسى مطروح، برئاسة اللواء وليد المعداوى، فض ومنع تجمعات المواطنين علي كورنيش المدينة، والشواطئ المختلفة، حفاظا علي سلامة المواطنين، في إطار التدابير الاحترازية، لمواجهة انتشار فيروس كورونا، بمشاركة شرطة المرافق، تنفيذا لقرار اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، بفض التجمعات علي كورنيش المدينة والشواطئ.

وأكد رئيس مدينة مرسى مطروح، أنه سيتم تنظيم دوريات يوميا للتأكد من عدم وجود تجمعات للمواطنين علي الشواطئ.   

وناشد أهالي مطروح بعدم النزول إلى الشوارع والالتزام بالمنازل، للحفاظ علي صحة الجميع، في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد، والمخاوف من انتشار الفيروس، وأشاد بوعي المواطنين، والالتزام بغلق جميع المحال يومي الجمعة والسبت، وكذلك الالتزام بقرار حظر التجوال من الساعة 7 مساءً حتى السادسة صباحا .

وكان اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، قد أصدر توجيهاته لرؤساء المركز والمدن والقرى، على طول الساحل الشمالي الغربي، بإغلاق جميع الشواطئ ومتابعتها، لمنع أية تجمعات أو توافد المواطنين عليها، حرصاً على سلامتهم، في إطار خطة الدولة لمواجهة فيروس كورونا المستجد، من خلال تقليل التحركات والتجمعات، إلى جانب التدابير الاحترازية الأخرى التي تنفذها المحافظة، ضمن الخطة الشاملة للدولة في مواجهة فيروس كورونا.

وقال المحاسب محمد أبو غنيمة السكرتير العام لمحافظة مطروح، في تصريح لـ "اليوم السابع"، إنه بناء على توجيهات المحافظ، تم تكليف رؤساء المدن والقرى وإدارة السياحة والمصايف والأجهزة المعنية بالمحافظة، بإغلاق جميع الشواطئ ومن تواجد المواطنين وتجمعهم، حفاظاً على سلامتهم، وللحد من انتشار فيروس كورونا.

وأشار سكرتير عام محافظة مطروح، إلى أن هناك تعاون واستجابة كبيرة من أهالي مطروح، في جميع القرارات والإجراءات التي تتخذها الدولة لمواجهة فيروس كورونا، مع وجود وعي والتزام كبير لدى المواطنين، وهو ما انعكس في عدم ظهور أية حالات إصابة بالفيروس بين أهالي المحافظة.

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