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صور.. ضبط 2000 لتر كحول إيثيلى مسرطن داخل مخزن بطنطا

الأحد، 29 مارس 2020 07:57 م
صور.. ضبط 2000 لتر كحول إيثيلى مسرطن داخل مخزن بطنطا ضبط كحول إيثيلي مسرطن
الغربية – عادل ضرة

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تمكنت حملة مكبرة من مديرية التموين بالغربية، برئاسة المهندس محمد أبو هاشم وكيل وزارة التموين بالغربية، من ضبط 2000 لتر كحول إيثيلي مسرطن داخل مخزن بدون ترخيص بمدينة طنطا، قبل تعبئته وبيعه للجمهور.

كان الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، قد وجه بتكثيف الحملات التفتيشية على المحلات والصيدليات ومحلات بيع المستلزمات الطبية، لإحكام الرقابة على بيع المطهرات والكحول لمواجهة جشع التجار.

ووردت معلومات للمهندس محمد أبو هاشم وكيل وزارة التموين بقيام صاحب مخزن غير مرخص بتجميع كحول إيثيلي مسرطن بقصد تعبئته وطرحه للبيع، وبتقنيين الإجراءات تم مداهمة المخزن وعثر على 2000 لتر كحول إيثيلي مسرطن، تحرر المحضر 9111 جنح قسم ثان طنطا، ضد "سامر.ع.ع"، وإخطار النيابة العامة للتحقيق.

وكانت حمله مكبره من مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الغربية، برئاسة المهندس محمد أبو هاشم وكيل وزارة التموين بالغربية، قد تمكنت من ضبط 800 لتر كحول مغشوش ومسرطن معبأ داخل براميل قبل تجهيزه وبيعه للجمهور بقصد تحقيق أرباحا طائلة بدون وجه حق مستغلين الإقبال الكبير على شراء المطهرات لمواجهة انتشار فيروس كورونا.

كان الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية، قد وجه تشديد الرقابه على تداول المطهرات والكمامات بالأسواق، حفاظا على الصحة العامة للمواطنين، ومواجهة جشع التجار.

ووردت معلومات  للمهندس محمد أبو هاشم وكيل وزارة التموين، بقيام أحد الأشخاص بتجميع كميات كبيرة من الكحول المغشوش والمسرطن لبيعه للمواطنين على أنه كحول مطهر محققا أرباحا طائلة، وتم إعداد حمله مكبرة استهدفت المذكور، أسفرت عن ضبط 800 لتر كحول مسرطن، و350 كمامة مجهولة المصدر، تم التحفظ على المضبوطات وتحرر المحضر رقم 9275 جنح قسم أول طنطا، بالواقعة واخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

من ناحيه أخرى نجحت مديرية التموين بمحافظة الغربية، برئاسة المهندس محمد أبو هاشم وكيل وزارة التموين بالغربية، بالتنسيق مع الرقابة الإدارية، فى ضبط 15ألف كمامة مجهولة المصدر داخل شركة مستلزمات طبية بمدينة طنطا، قبل بيعهم للجمهور، مستغلين حاجة المواطنين للكمامات وقيامهم ببيع كمامات مجهولة المصدر.

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ضبط كحول إيثيلي مسرطن

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ضبط كحول إيثيلي مسرطن

 

 


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