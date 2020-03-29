صور.. سيبها علينا..رجل ستينى بلا مسكن وينام بمحطة الأتوبيس بالوادى الجديد

الوادى الجديد ماهر أبو نور

ناشد المواطن مجدى فوزى محمد 64 سنة مقيم بمدينة الخارجة محافظة الوادى الجديد، اللواء محمد الزملوط محافظ الاقليم والأجهزة المختصة بالمحافظة من أجل إنقاذه من المعاناة التى يعيشها منذ عدة سنوات ، لكونه يعيش وحيدا بدون أسرة ويعانى من ظروف صحية وحساسية مزمنة بالصدر وليس لديه مصدر دخل ثابت، حيث أنه يعمل فى تنظيف المراحيض والحمامات العامة بمدينة الخارجة مقابل مساعدات المواطنين والمسافرين، وليس لديه مسكن ويضطر للمبيت على كراسى الانتظار بمحطة الأتوبيس بالخارجة .

ويقول مجدى فوزى لــ" اليوم السابع "، أنه يعمل حاليا فى تنظيف الحمامات بمحطة اتوبيس الوجه القبلى ،ويعيش على المبالغ الزهيدة التى يدفعها المسافرين، أثناء دخولهم الحمامات وهو يعمل طوال اليوم دون كلل أو تعب على الرغم من كبر سنه، وليس لديه مسكن يعيش فيه حيث كان يستأجر شقة فى مكان بعيد عن محطة الأتوبيس ،ولعدم قدرته على سداد الايجار اضطر لتركه ويعيش حاليا فى محطة الاتوبيس .

أضاف مجدى أنه سبق وأن تقدم بعدة طلبات للمحافظ والجهات المختصة ورئاسة مركز الخارجة لتوفير مسكن مناسب له ولكن دوما كان طلبه مصيره الرفض لعدم انطباق الشروط عليه فهو ليس لدية اسرة يعولها كى يتم تسليمه وحدة سكنيه متعجبا من كونه غير قادر على إعالة نفسه لكى يعول أسرة فى ظل تلك الظروف الحياتية الصعبة التى يعيشها .

وأكد مجدى على أنه يعانى بشدة فى ظل تقليص رحلات الاتوبيس وتوقف الحركة كليا وعدم وجود مصدر دخل له بجانب عدم قدرته على حماية نفسه من تعرضه لخطر الاصابة بفيروس كورونا بسبب تواجده المستمر فى الشوارع وعدم قدرته على تدبير مسكن للاقامة فيه وتنفيذ توجيهات مجلس الوزراء ووارة الصحة بالقبقاء فى المسكن .

وناشد مجدى محافظ الوادى الجديد بالنظر لظروفه بصفة استثنائية وتخصيص مسكن أيا كانت حالته للاقامة فيه لكى يتسنى له ممارسة حياته بصورة طبيعية فى ظل بلوغه سن التقاعد وعدم قدرته على تحقيق دخل مناسب له يساعدة على توفير العلاج والادوية التى يحتاجها لتجنب حدوث اية مضاعفات له بسبب الحساسية المزمنة التى يعانى منها .

ورصدت عدسة اليوم السابع جانب من معاناة مجدى فوزى حيث يعمل فى تطهير حمامات ومراحيض محطة اتوبيس الخارجة ويبيت فى مقاعد الانتظار الخاصة بالمحطة ويتنقل طوال النهار للبحث عن أية فرصة عمل أخرى تناسب طروفه الصحية ولكن دون جدوى ويقوم بتوفير المطهرات والمنظفات على نفقته الخاصة فى أغلب الاحيان ويقوم بشراء أدوية اسبوعيا بقيمة 120 جنيه.

للتواصل مع الحالة الانسانية 01207636884























































